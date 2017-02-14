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Соревнования по спортивной хореографии

Соревнования по спортивной хореографии

В Туле пройдёт Чемпионат и первенство Тульской области по спортивной хореографии и Кубок Гран-При «Мажор» в разных возратсных категориях и нескольких дисциплинах.

Соревнования проводятся в открытой форме, по правилам ФСХР.

В соревнованиях могут принимать участие спортивные клубы, отдельные команды и спортсмены.

Цели соревнований:

  • популяризация и развитие направления спортивной хореографии на территории Тульской области;
  • повышение спортивного мастерства спортсменов;
  • вовлечение детей, подростков и молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом.

Задачи соревнований:

  • определение сильнейших спортсменов и команд по дисциплинам спортивной хореографии в Тульской области;
  • выявление претендентов для участия в Чемпионате России по дисциплинам спортивной хореографии в 2017 году.

Соревнования имеют статус отборочного тура на чемпионат России, формирования сборной команды Тульской области на чемпионат России по спортивным мажореткам, батон твирлингу, роуп скиппингу.

Обязательна предварительная регистрация. Предварительную регистрацию участников проводит руководитель или представитель коллектива. Заявку на участие необходимо отправить всем дисциплины ФСХР на почту elena.vostok@bk.ru и adov.tosha@yandex.ru до 17 февраля 2017 года.

Положение о соревнованиях.

Вход свободный.

Где и когда?
Новое поколение
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
Тел.:
19 февраля 2017, воскресенье
10:00
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