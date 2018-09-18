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Соревнования по эстафетному бегу

Соревнования по эстафетному бегу

С 18 по 21 сентября на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по эстафетному бегу в зачет ХIX Спартакиады школьников города Тулы. В забеге примут участие ученики средних образовательных учреждений.

В программе соревнований:

  • эстафетный бег 4×100м (юноши и девушки 2007−2009 г. р.)
  • шведская эстафета 400м-300 м-200м-100м (юноши и девушки 2002−2006 г. р.)
Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
18 сентября 2018, вторник
14:00
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19 сентября 2018, среда
14:00
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20 сентября 2018, четверг
14:00
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