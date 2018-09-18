Соревнования по эстафетному бегу
С 18 по 21 сентября на центральном стадионе «Арсенал» пройдут соревнования по эстафетному бегу в зачет ХIX Спартакиады школьников города Тулы. В забеге примут участие ученики средних образовательных учреждений.
В программе соревнований:
- эстафетный бег 4×100м (юноши и девушки 2007−2009 г. р.)
- шведская эстафета 400м-300 м-200м-100м (юноши и девушки 2002−2006 г. р.)
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 87
18 сентября 2018, вторник
14:00
19 сентября 2018, среда
14:00
20 сентября 2018, четверг
14:00
21 сентября 2018, пятница
14:00