11 октября на спортивном пространстве Казанской набережной состоится первый открытый турнир по PANNA в Туле!

Panna — это разновидность дворового футбола. В неё играют в формате один на один. Здесь не главное забить гол, главное прокинуть мяч между ног противника.

Победителей ожидают ценные призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а гостей и участников — развлекательная программа и отличное настроение!

По вопросам участия и сотрудничества обратитесь по тел.: 8-953-968-34-33 - Четвергов Роман - специалист по работе с молодёжью отдела развития туризма и вовлечения молодёжи в ЗОЖ.

Вход свободный.