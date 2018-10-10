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Первый открытый турнир по PANNA

Первый открытый турнир по PANNA

11 октября на спортивном пространстве Казанской набережной состоится первый открытый турнир по PANNA в Туле!

Panna — это разновидность дворового футбола. В неё играют в формате один на один. Здесь не главное забить гол, главное прокинуть мяч между ног противника.

Победителей ожидают ценные призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия, а гостей и участников — развлекательная программа и отличное настроение!

По вопросам участия и сотрудничества обратитесь по тел.:  8-953-968-34-33 - Четвергов Роман - специалист по работе с молодёжью отдела развития туризма и вовлечения молодёжи в ЗОЖ.

Вход свободный.

Где и когда?
Казанская набережная
11 октября 2018, четверг
15:00
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