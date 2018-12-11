11−12 декабря в легкоатлетическом манеже центрального стадиона «Арсенал» стартует Первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет.

В программе соревнований забеги на 60 м с/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов города Тулы и Тульской области.

Вход свободный.