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Первенство Тульской области по легкой атлетике

Первенство Тульской области по легкой атлетике

11−12 декабря в легкоатлетическом манеже центрального стадиона «Арсенал» стартует Первенство Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте от 11 до 14 лет.

В программе соревнований забеги на 60 м с/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м. В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов города Тулы и Тульской области.

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
11 декабря 2018, вторник
15:00
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12 декабря 2018, среда
15:00
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