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Областные соревнования по эстафетному бегу

Областные соревнования по эстафетному бегу

5 сентября на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут областные соревнования по эстафетному бегу среди учащихся 2001 г. р. и моложе. Мероприятие посвящено сразу двум событиям: началу учебного года и дню города. Победители получат призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Афонского.

В программе соревнований эстафеты 4×100 метров, 400 м х 300 м х 200 м х 100 м.

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
5 сентября 2018, среда
15:00
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