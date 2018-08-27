5 сентября на Центральном стадионе «Арсенал» пройдут областные соревнования по эстафетному бегу среди учащихся 2001 г. р. и моложе. Мероприятие посвящено сразу двум событиям: началу учебного года и дню города. Победители получат призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Афонского.

В программе соревнований эстафеты 4×100 метров, 400 м х 300 м х 200 м х 100 м.

Вход свободный.