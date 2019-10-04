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Всероссийская конференция START IT

Всероссийская конференция START IT

26 октября в Тульском региональном бизнес-инкубаторе по адресу ул. Кирова 135/1 пройдет масштабное событие из сферы IT. Все желающие смогут пообщаться с профессионалами из крупнейших IT-компаний и узнать об обучении в ведущих образовательных центрах страны.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

  • Как выбрать свои IT-курсы;
  • Какие самые востребованные IT-специальности в России;
  • Как найти свою IT-компанию;
  • Как правильно составить резюме в IT-компанию.
  • и многое другое…

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных российских IT-курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий.

Обязательно посетить Start IT нужно, если Вы:

  • Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
  • Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
  • Абитуриент интересующийся тематикой IT;
  • Студент технических специальностей.

Вход по предварительной регистрации.

 

Где и когда?
Первый региональный бизнес-инкубатор
26 октября 2019, суббота
10:00
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Касса
Антон Макаров
Купить билет
26 октября, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
Купить билет
6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Noize MC
Купить билет
31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
7Б
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Лекция Станислава Дробышевского «Происхождение человека»
Купить билет
17 ноября, воскресенье 15:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
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