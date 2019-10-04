Всероссийская конференция START IT
26 октября в Тульском региональном бизнес-инкубаторе по адресу ул. Кирова 135/1 пройдет масштабное событие из сферы IT. Все желающие смогут пообщаться с профессионалами из крупнейших IT-компаний и узнать об обучении в ведущих образовательных центрах страны.
На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:
- Как выбрать свои IT-курсы;
- Какие самые востребованные IT-специальности в России;
- Как найти свою IT-компанию;
- Как правильно составить резюме в IT-компанию.
- и многое другое…
Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных российских IT-курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий.
Обязательно посетить Start IT нужно, если Вы:
- Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;
- Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;
- Абитуриент интересующийся тематикой IT;
- Студент технических специальностей.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, улица Кирова, 135
26 октября 2019, суббота
10:00
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
31 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 15:00
₽ Билеты: 300 ₽