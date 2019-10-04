Всероссийская конференция START IT

26 октября в Тульском региональном бизнес-инкубаторе по адресу ул. Кирова 135/1 пройдет масштабное событие из сферы IT. Все желающие смогут пообщаться с профессионалами из крупнейших IT-компаний и узнать об обучении в ведущих образовательных центрах страны.

На мероприятии будут рассмотрены следующие темы:

Как выбрать свои IT-курсы;

Какие самые востребованные IT-специальности в России;

Как найти свою IT-компанию;

Как правильно составить резюме в IT-компанию.

и многое другое…

Успешные спикеры из известных IT-компаний и представители крупных российских IT-курсов поделятся опытом о том, как начать карьеру в сфере информационных технологий.

Обязательно посетить Start IT нужно, если Вы:

Хотите переквалифицироваться в IT из других областей;

Новичок в сфере IT, желающий повысить свои профессиональные навыки;

Абитуриент интересующийся тематикой IT;

Студент технических специальностей.

Вход по предварительной регистрации.