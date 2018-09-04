Всё по-советски
Товарищи! В целях повышения качества обслуживания населения труженики культуры Городского концертного зала приглашают вас на очередное празднование Дня города «Всё по-советски»!
Торжественное собрание состоится на площади перед зданием Городского концертного зала 7 сентября в 17.00.
Вход свободный, искусство принадлежит народу!
Мороженое, пирожки и квас можно будет приобрести за советские деньги, ура!
Национальные костюмы приветствуются.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
7 сентября 2018, пятница
17:00