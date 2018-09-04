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Всё по-советски

Всё по-советски

Товарищи! В целях повышения качества обслуживания населения труженики культуры Городского концертного зала приглашают вас на очередное празднование Дня города «Всё по-советски»!

Торжественное собрание состоится на площади перед зданием Городского концертного зала 7 сентября в 17.00.

Вход свободный, искусство принадлежит народу!

Мороженое, пирожки и квас можно будет приобрести за советские деньги, ура!

Национальные костюмы приветствуются.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 сентября 2018, пятница
17:00
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