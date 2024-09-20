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Кросс нации, концерт группы «Свидание» и вечеринка «Гламурные нулевые»: выходные в Туле

Кросс нации, концерт группы «Свидание» и вечеринка «Гламурные нулевые»: выходные в Туле

А еще рок-дискотека и Кубок Федерации мотоджимханы — в нашем обзоре выходных.

Свидание

Когда: 22 сентября, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.

Свидание

22 сентября в Concert Hall выступит группа «Свидание».

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

 

Гламурные нулевые

Когда: 21 сентября, суббота, 23.00.

Где: SQER.
Вход бесплатный для девушек. Парням — 300 руб.

Гламурные нулевые

21 сентября в ночном клубе SQER пройдет вечеринка «Гламурные нулевые».

Вас ждет яркий музыкальный коктейль из лучших треков 2000-х, rnb, хип-хопа и главных гламурных исполнителей того времени  от жаркого евродэнса до душевных медляков.

 

Кросс нации

Когда: 21 сентября, суббота, 10.30.

Где: Центральный парк.

Кросс нации

21 сентября в Белоусовском парке пройдет массовый забег «Кросс нации».

 

Кубок Федерации мотоджимханы

Когда: 21 сентября, суббота, 12.30.

Где: Парковка «Зельгроса».
Вход свободный.

Кубок Федерации мотоджимханы

21 сентября на парковке «Зельгроса» состоится этап Кубка Федерации мотоджимханы.

 

Танцы на палубе

Когда: 20 сентября, пятница, 18.00.

Где: Loft Hall.
Стоимость: от 500 руб.

Танцы на палубе

20 сентября в Loft Hall пройдет концерт любимых сердцу тульских групп — «Петли Дней», «Культурное Наследие», «-1», «Утехи Юности Безумной».

 

Мальчишник

Когда: 21 сентября, суббота, 22.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.

Мальчишник

21 сентября в Concert Hall выступит группа «Мальчишник». 

 

Рок-дискотека

Когда: 21 сентября, суббота, 22.00.

Где: Градов music bar.
Свободный вход.

Рок-дискотека

20 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет рок-дискотека.

 

Пиковая дама

Когда: 22 сентября, воскресенье, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Пиковая дама

22 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

 

а что в кино?

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

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вчера, в 13:35 0
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