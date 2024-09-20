Кросс нации, концерт группы «Свидание» и вечеринка «Гламурные нулевые»: выходные в Туле

Свидание
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.
22 сентября в Concert Hall выступит группа «Свидание».
Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.
Гламурные нулевые
Где: SQER.
Вход бесплатный для девушек. Парням — 300 руб.
21 сентября в ночном клубе SQER пройдет вечеринка «Гламурные нулевые».
Вас ждет яркий музыкальный коктейль из лучших треков 2000-х, rnb, хип-хопа и главных гламурных исполнителей того времени — от жаркого евродэнса до душевных медляков.
Кросс нации
Где: Центральный парк.
21 сентября в Белоусовском парке пройдет массовый забег «Кросс нации».
Кубок Федерации мотоджимханы
Где: Парковка «Зельгроса».
Вход свободный.
21 сентября на парковке «Зельгроса» состоится этап Кубка Федерации мотоджимханы.
Танцы на палубе
Где: Loft Hall.
Стоимость: от 500 руб.
20 сентября в Loft Hall пройдет концерт любимых сердцу тульских групп — «Петли Дней», «Культурное Наследие», «-1», «Утехи Юности Безумной».
Мальчишник
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1000 руб.
21 сентября в Concert Hall выступит группа «Мальчишник».
Рок-дискотека
Где: Градов music bar.
Свободный вход.
20 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет рок-дискотека.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
22 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.