Кросс нации, концерт группы «Свидание» и вечеринка «Гламурные нулевые»: выходные в Туле

Когда: 22 сентября, воскресенье, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1000 руб.





22 сентября в Concert Hall выступит группа «Свидание».

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

Когда: 21 сентября, суббота, 23.00. Где: SQER.

Вход бесплатный для девушек. Парням — 300 руб.



21 сентября в ночном клубе SQER пройдет вечеринка «Гламурные нулевые». Вас ждет яркий музыкальный коктейль из лучших треков 2000-х, rnb, хип-хопа и главных гламурных исполнителей того времени — от жаркого евродэнса до душевных медляков. Кросс нации Когда: 21 сентября, суббота, 10.30. Где: Центральный парк.



21 сентября в Белоусовском парке пройдет массовый забег «Кросс нации». Кубок Федерации мотоджимханы Когда: 21 сентября, суббота, 12.30. Где: Парковка «Зельгроса».

Вход свободный.

21 сентября на парковке «Зельгроса» состоится этап Кубка Федерации мотоджимханы. Танцы на палубе Когда: 20 сентября, пятница, 18.00. Где: Loft Hall.

Стоимость: от 500 руб.

20 сентября в Loft Hall пройдет концерт любимых сердцу тульских групп — «Петли Дней», «Культурное Наследие», «-1», «Утехи Юности Безумной». Мальчишник Когда: 21 сентября, суббота, 22.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1000 руб.

21 сентября в Concert Hall выступит группа «Мальчишник». Рок-дискотека Когда: 21 сентября, суббота, 22.00. Где: Градов music bar.

Свободный вход.

20 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» пройдет рок-дискотека.