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  5. 20 сентября: итальянец продает «невидимые скульптуры» за миллионы и невероятное покорение Эвереста - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
20 сентября: итальянец продает «невидимые скульптуры» за миллионы и невероятное покорение Эвереста

20 сентября: итальянец продает «невидимые скульптуры» за миллионы и невероятное покорение Эвереста

Доброе утро! Выбираем развлечения на выходные и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +21 градуса, в субботу незначительно потеплеет до +22 градусов. А в воскресенье станет солнечно и температура воздуха опуститься до +16.

Итальянский художник Сальватор Гарау стал объектом восхищения и критики в сети за свою необычную художественную практику. Он продает так называемые "невидимые скульптуры", выдавая сертификаты о владении после перевода денег покупателями.

Самая дорогая из этих "скульптур" была продана за 15 000 евро (около 1,65 миллиона рублей). Гарау объясняет, что его произведения существуют в воображении зрителя, а физически они невидимы. Критики называют это мошенничеством, в то время как поклонники считают Гарау гением, который бросает вызов традиционным представлениям об искусстве.

Независимо от оценок, эта необычная художественная практика Сальватора Гарау вызывает широкий резонанс в обществе и заставляет задуматься о природе искусства и ценности материального.

Сегодня слушаем TATARKA — AU.

Документальный фильм «Кайдзен» французского блогера Inoxtag, рассказывающий о его годичном пути к покорению Эвереста, завоевал сердца зрителей, собрав более 26 миллионов просмотров на YouTube вменьше чем за неделю.

Название фильма «Кайдзен» связано с японской философией непрерывного совершенствования, которой Inoxtag руководствовался на протяжении всего своего пути к амбициозной цели стать альпинистом и подняться на высочайшую вершину мира. Этот путь оказался полон интенсивных тренировок, внутренних конфликтов и сложных природных испытаний. Тем не менее, следуя принципам кайдзен, Inoxtag настойчиво двигался к своей мечте, демонстрируя невероятную силу духа и волю к победе.

Документальный фильм «Кайдзен» стал вдохновляющей историей о том, как обычный человек, опираясь на философию непрерывного совершенствования, смог совершить удивительный подвиг и покорить Эверест за рекордно короткий срок. Эта история подтверждает, что с правильным настроем и упорством возможно достичь любых высот.

Эта фотоподборка позволяет насладиться очарованием полнолуния и почувствовать связь с вечными циклами природы. Каждый кадр передает ту особенную атмосферу, которая окутывает нас во время появления полной луны на ночном небосклоне.

Загадочного настроения!

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