На Зеленстрое в Туле пропала кошка со швами после операции. Помощь нужна срочно!

В Туле в районе дома №9 на ул. Генерала Маргелова пропала серая кошка. Вернее, совершила побег. Делать этого было нельзя.
Беглянка только недавно перенесла операцию. У нее сломана челюсть, удалена часть зубов, а во рту послеоперационные нити. Животное нуждается в медицинском уходе.
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