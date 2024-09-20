На Зеленстрое в Туле пропала кошка со швами после операции. Помощь нужна срочно!

В Туле в районе дома №9 на ул. Генерала Маргелова пропала серая кошка. Вернее, совершила побег. Делать этого было нельзя.

Беглянка только недавно перенесла операцию. У нее сломана челюсть, удалена часть зубов, а во рту послеоперационные нити. Животное нуждается в медицинском уходе.

Если вы видели кошку, обязательно позвоните по тел. +7-953-971-13-28.

Вознаграждение гарантировано!