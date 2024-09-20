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Контесты на «База»

Контесты на «База»

С 20 по 22 сентября в крытом скейт-парке «База» пройдут открытые занятия, лекции по обмену опытом, неформальное общение и небольшой контест.

Программа

20 сентября:

16.00 встреча с местным комьюнити, знакомство, катание;
18.00 свободное общение;

21 сентября:

12.30 занятие с локальными инструкторами;
14.00 локал спот;
15.30 беседа "всё о Социальной Скейт-школе";
17.00 совместное катание, съёмки;
19.00 свободное общение;

22 сентября:

12.30 открытое занятие;
13.30 скейтафета;
14.15 беседа "скейтбординг и его возможности";
16.00 прощаемся и уезжаем.

Подробнее о локациях в паблике скейт-парка.

 

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
20 сентября 2024, пятница
16:00
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21 сентября 2024, суббота
16:00
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22 сентября 2024, воскресенье
16:00
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