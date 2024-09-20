Контесты на «База»

С 20 по 22 сентября в крытом скейт-парке «База» пройдут открытые занятия, лекции по обмену опытом, неформальное общение и небольшой контест.

Программа

20 сентября:

16.00 встреча с местным комьюнити, знакомство, катание;

18.00 свободное общение;

21 сентября:

12.30 занятие с локальными инструкторами;

14.00 локал спот;

15.30 беседа "всё о Социальной Скейт-школе";

17.00 совместное катание, съёмки;

19.00 свободное общение;

22 сентября:

12.30 открытое занятие;

13.30 скейтафета;

14.15 беседа "скейтбординг и его возможности";

16.00 прощаемся и уезжаем.



Подробнее о локациях в паблике скейт-парка.