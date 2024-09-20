«Делают вид, что нас нет»: как живут бомжи в Туле и как им помогают

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Myslo выяснил, кто рискует стать бродягой и как помогают бездомным в Туле.

Рабочий день корреспондента Myslo начался как обычно: журналист сошел на остановке, перешел дорогу и направился в кафе за чашечкой бодрящего кофе. Напротив офиса Myslo сразу два заведения общепита. Справа от них стоит контейнерная площадка, куда рестораны выбрасывают отходы.

Прямо за ней, под сенью дерева и в окружении коробок спит мужчина. Рядом — бутылка дешевого игристого.

«Делают вид, что меня нет»

Нам удалось поговорить с бездомным и узнать о бродяжной жизни из первых уст.

Это Юрий, ему 40 лет. Он родом из Новокузнецка, что в Нижегородской области (со слов самого Юрия).

— Я только освободился из лагеря в Ржеве, Тверская область. Отсидел 10 лет за кражу, разбой. Не было денег, не работал. До этого сидел три раза. Сейчас я не знаю, что мне делать. Я освободился 28 августа и сразу начал пить.

Родные у меня есть: бабушка и двоюродная сестра. Не вернусь к ним, потому что забухал. Забухал! Запил! Мне не стыдно вернуться. Наверное, я просто не доеду уже…

Я уже жил на улице. Долго, где-то полгода. Жалуюсь только на похмелье — больше ничего. Ну, холодно еще. Люди никак ко мне не относятся, никто. Делают вид, что меня нет. Я просто хочу покушать — вот супа мне и достаточно.

Я пробовал обращаться в специальные организации, с полицией общался. Но вот — в траве валяюсь. Я синий! Синий! Просто [законченная] пьянь! Я не могу себя остановить. Валяюсь в коробках этих. Я бы мог и хотел жить как все. А кто поможет-то?

У меня всегда были проблемы с алкоголем. Я начал пить лет в 14 — образ жизни такой, в моем окружении так было принято.

«Бомжей стало меньше»

Год назад среди СМИ разошлась информация о том, что за последние 10 лет количество бездомных сократилось в шесть раз. Все ссылались на статью «Ведомостей». Однако в каждом сообщении говорилось, что цифры неточны, а всё из-за методов переписи и подсчета (именно опубликованные Росстатом данные послужили инфоповодом для волны интереса к проблеме бездомных).



Фото: Freepik.

В то же время на странице благотворительной петербургской организации «Ночлежка» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, опровергающий всё. «Ночлежка» получила иные результаты исследования, согласно которым число бездомных в стране только растет.

Точных данных о численности бездомных на территории Тульской области нет.

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Зачем жить на помойке?

Кто и как становится бездомным? О психологических и психиатрических причинах нам рассказала клинический психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева Юлия Курачинова:

Юлия Курачинова — Я бы выделила две категории людей, которые склонны к бродяжничеству. Первая категория — это те, кто осознанно выбрал этот путь и не хочет его менять. А вторая — люди, которые действительно нуждаются в помощи и хотели бы социализироваться. Одной из причин осознанного выбора жизни на улице можно считать отсутствие у человека обязательств и ограничений. Некоторые сознательно стремятся к такому образу жизни: иногда таким образом они хотят избежать выполнения гражданских обязанностей (отбывать наказание за преступление, рассчитываться с долгами по кредитам, платить алименты и т. д.). В этом случае о психическом заболевании здесь речи не идёт.

— Не стоит забывать про алкоголизм и наркоманию, — отмечает Юлия. — Человек, попавший в сложную ситуацию, уходит в деструктивное поведение, начинает пить либо принимать наркотики. И вот — замкнутый круг, из которого очень сложно выйти без помощи. Для возвращения в нормальную жизнь ему нужна работа с врачами и психологами.



Изображение: Freepik.

Если мы говорим о бродяжничестве как о психическом отклонении, которое сопровождается неожиданным, необоснованным покиданием дома и последующими скитаниями, то по Международной классификации болезней это социализированное расстройство поведения. Такой человек не всегда до конца осознаёт и адекватно воспринимает своё положение, не понимает своего состояния. У таких людей отсутствует критическое мышление и самокритика.

Кроме того, у них значительно снижен волевой компонент — они просто не могут найти в себе силы изменить жизнь.

Важно отличать патологическое отклонение от единичных целенаправленных уходов из дома, например в результате конфликта или в силу каких-либо других внешних причин. Например, подростки могут уходить из дома, поругавшись с родителями. Эта ситуация, безусловно, требует внимания и исправления, но психическим отклонением не является.

Насильно мы не сможем заставить человека изменить образ жизни.

Если есть подозрение на психическое расстройство , то родные или близкие такого человека могут обратиться к врачу-психиатру по месту жительства.

, то родные или близкие такого человека могут обратиться к врачу-психиатру по месту жительства. Если человек сам не захочет идти к врачу, можно попытаться вызвать специалиста на дом — родственникам стоит сходить в диспансер и изложить ситуацию. Если человек страдает алкоголизмом или наркоманией — то же самое.

Если речь идёт о человеке, который вам не знаком, но вам хочется ему помочь, для начала стоит наладить хотя бы минимальный контакт: предложить ему еду или одежду, спросить, нужна ли ему какая-либо помощь. Возможно, стоит направить его в социальную гостиницу, где ему помогут восстановить документы, окажут психологическую и медицинскую помощь.

Хорошим инструментом профилактики синдрома бродяжничества выступает создание благоприятной атмосферы в семье.

Человеку, который находится в комфорте, ощущает любовь, теплоту и заботу близких людей, незачем сбегать из дома. Что касается профилактики среди лиц, имеющих психические отклонения, то здесь важно вовремя обращаться к врачу и принимать назначенную лекарственную терапию.

…Когда можно пойти домой?

Итак, человек оказался на улице. Что делать?

Как минимум обратиться в социальную гостиницу или ночлежный дом. Пять лет назад в Туле закрылись сразу две соцгостиницы для бомжей, так что сегодня работает только одна, на ул. Мартеновской, 10.

Что нужно, чтобы попасть в приют? Должен ли бродяга что-то взамен на кров и еду? Чтобы это узнать, мы поговорили с директором отделения «Социальная гостиница» Оксаной Кулешовой:

Оксана Кулешова — Социальная гостиница работает с ноября 2019 года. В ней 100 мест. Мы предоставляем социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые и социально-трудовые услуги, а также способствуем повышению коммуникативного потенциала получателя. Для этого необходимо заключить договор о предоставлении социальных услуг и предоставить результаты медицинского обследования — анализы можно сдать бесплатно.

— Все услуги, проживание и питание тоже бесплатные, — уточняет Оксана. — При этом подопечный обязуется соблюдать внутренний распорядок учреждения и дисциплину.

Договор заключается на 30 дней. Однако временные рамки пребывания в соцгостинице разные — все зависит от объема работы, которая проводится с каждым человеком индивидуально. Если поступили без документов, помогаем восстановить все необходимые.

Если человек — пенсионер или инвалид, помогаем в оформлении в дом-интернат или пенсии и группы инвалидности (если есть показания). Если человек не подходит ни под одну категорию — трудоустраиваем. Иногда с проживанием.



Изображение: Freepik.

В основном к нам обращаются граждане до 50 лет. Как правило, у них тяжелый характер: везде им плохо, они вредные, озлобленные, обиженные на все и всех. Виноват в их несчастье кто угодно, только не они сами. Но мы помогаем каждому, кто попал в беду, потерял надежду и разочаровался в жизни. Приходят обычно с наступлением холодов. Некоторые возвращаются, и не раз.

Мы работаем с министерством труда и социальной защиты. Больше нас никто не финансирует.

Любой желающий может пожертвовать жильцам соцгостиницы одежду.

Помимо соцгостиницы, бездомный всегда может обратиться за медицинской помощью.

— Скорая медицинская помощь оказывается любому человеку вне зависимости от его пола, возраста и социального положения, — прокомментировал главный врач ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина» Александр Воробьев. — Право вызвать экстренную службу имеет любой гражданин.