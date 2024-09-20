Пиковая дама
22 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула , улица Дзержинского, 8
22 сентября 2024, воскресенье
18:30