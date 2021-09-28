1 октября в ресторане AZAZA пройдёт вечер джаза, а проведёт его ансамбль Дмитрия Купцова.

С приходом осени на душе уют, в мыслях приятная ностальгия, и чаще обычного появляется желание провести уютный вечер под хорошую музыку с тёплой компанией близких.

Ансамбль Дмитрия Купцова —инструментальный квартет из Москвы:

Дмитрий Купцов — соло-гитара;

Владислав Денисов — кларнет;

Павел Ершов — ритм-гитара;

Марк Гайдар — контрабас.

Молодые люди играют в стиле джаз-мануш (самое французское из джазовых направлений, зародилось в Париже в 1930-х годах). Это энергичная, но в то же время светлая и трогательная музыка, создающая особое настроение. Остаться равнодушным к этому уникальному коллективу просто невозможно!

Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.