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Вечер джаза

Вечер джаза

1 октября в ресторане AZAZA пройдёт вечер джаза, а проведёт его ансамбль Дмитрия Купцова.

С приходом осени на душе уют, в мыслях приятная ностальгия, и чаще обычного появляется желание провести уютный вечер под хорошую музыку с тёплой компанией близких.

Ансамбль Дмитрия Купцова —инструментальный квартет из Москвы:
 
  • Дмитрий Купцов — соло-гитара;
  • Владислав Денисов — кларнет;
  • Павел Ершов — ритм-гитара;
  • Марк Гайдар — контрабас.
Молодые люди играют в стиле джаз-мануш (самое французское из джазовых направлений, зародилось в Париже в 1930-х годах). Это энергичная, но в то же время светлая и трогательная музыка, создающая особое настроение. Остаться равнодушным к этому уникальному коллективу просто невозможно!
 
Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
 
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
1 октября 2021, пятница
20:00
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Касса
LUMEN
Купить билет
3 ноября, среда 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Маленький Принц
Купить билет
14 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Изумрудный город
Купить билет
23 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
АнимациЯ
Купить билет
20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
3 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Валентинов день
Купить билет
26 октября, вторник 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1600-2800 ₽
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