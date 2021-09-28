Вечер джаза
1 октября в ресторане AZAZA пройдёт вечер джаза, а проведёт его ансамбль Дмитрия Купцова.
С приходом осени на душе уют, в мыслях приятная ностальгия, и чаще обычного появляется желание провести уютный вечер под хорошую музыку с тёплой компанией близких.
Ансамбль Дмитрия Купцова —инструментальный квартет из Москвы:
- Дмитрий Купцов — соло-гитара;
- Владислав Денисов — кларнет;
- Павел Ершов — ритм-гитара;
- Марк Гайдар — контрабас.
Молодые люди играют в стиле джаз-мануш (самое французское из джазовых направлений, зародилось в Париже в 1930-х годах). Это энергичная, но в то же время светлая и трогательная музыка, создающая особое настроение. Остаться равнодушным к этому уникальному коллективу просто невозможно!
Стоимость билета на одного человека: 1500 руб. Адрес: Красноармейский проспект, 7Б.
Где и когда?
Тула, Тула
1 октября 2021, пятница
20:00
3 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
23 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
20 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽