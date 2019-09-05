Ремесленный двор «Добродей» приглашает на праздник тульского резного наличника «В ажуре».

В программе: мастер-классы, квест-бук, дефиле, арт-галерея, игры, концерт и многое другое.

Гости смогут стать не только зрителями, но и участниками гастрономического спектакля-перфоманса «Завтрак кузнеца», выковать ухват для чугунка, замесить тесто, чтобы приготовить старинное лакомство и выпить с ним чай.

На мастер-классах всех желающих научат ковать, чеканить, выжигать и вырезать по дереву, а попробовать себя в роли художника предложит «Арт-галерея». Для любителей тайн и загадок приготовлены игра-бродилка, квест-бук по ремесленному двору и крафт игра с QR-кодом. Уютно отдохнуть с книгой в руках поманит бук-кроссинг, а сфотографироваться на память — колоритные фотозоны.

На специальной площадке устроят выставку «История деревянных игр». Всеми ее экспонатами, сделанными по старинным описаниям, можно воспользоваться и научиться играть в пришедшие к нам из ХVII-ХVIII веков пристенок, джюль или клюку. По Туле деревянной проведет виртуальная видеоарт-экскурсия.

В рамках праздника состоится награждение победителей регионального конкурса мастеров по художественной обработке дерева «Древо жизни». Их картины из бересты, оклады для икон, резные панно, плетеная домашняя утварь будут представлены в выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

На дефиле Центр современной хореографии продемонстрирует украшения и аксессуары тульских мастеров, искусно выполненные из дерева, бересты и металла. На сцене пройдут выступления лучших творческих коллективов Тульской области.

Весь день на празднике будет работать ярмарка изделий мастеров народного творчества. Не обойдется и без традиционного тульского чаепития.

Вход свободный.