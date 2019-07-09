Творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Борзовой «Письмо из юности»

11 июля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого МУК состоится творческая встреча с актрисой театра и кино Еленой Николаевной Борзовой. Актриса расскажет о своем творческом пути, особенностях профессии актера, ответит на вопросы. Встреча запланирована в рамках Года театра.

С 1996 года Елена Николаевна играет МХАТ имени М. Горького. В кино Елена Борзова дебютировала в возрасте 17 лет, сыграв роль девушки Тони в фильме «Письмо из юности». В настоящее время фильмография актрисы составляет более 60 картин.

Елена Николаевна является Лауреатом Государственной премии СССР, Почётным членом Союза деятелей музыки, кино и телевидения. Актриса окончила Школу-студию МХАТ и стала играть в Новом драматическом театре, затем в Драматическом театре имени К. С. Станиславского .

Вход свободный.