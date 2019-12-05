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Поигрушки

Поигрушки

Клуб настольных игр проводит традиционные воскресные «поигрушки». Игры проходят по воскресеньям в «Додо Пицца» по адресу ул. Советская, д. 56 a. Все желающие могут принять участие в лучших казуальных и стратегических настольных играх:

  • Имаджинариум 3D (4−7 человек)
  • Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)
  • Концепт (4−8 человек)
  • Код Да Винчи (2−8 человек)
  • UNO (2−8 человек)
  • Властелин колец (2−4 человека)
  • Шазар (2−4 человека)
  • Переработка (2−7 человек)
  • Менеджер 1974 года (2−8 человек)
  • Замки Бургундии (2−4 человека)
  • Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)
  • Нейрошима (2−4 человека)
  • Капитан Очевидность (2−8 человек)
  • Пятница (2−8 человек)
  • Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)
  • Ётта (2−4 человека)
  • Маленький мир (2−5 человек)

«Поигрушки» — это лучшие игры, новые знакомства и увлекательное времяпровождение в приятной компании! Модная тусовка, где можно поднапрячь мозги в стратегических играх, а можно веселиться, играя в простые казуальные настолки.

Вход свободный.

Где и когда?
Додо Пицца
Тула, улица Советская, 56А
8 декабря 2019, воскресенье
18:30
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