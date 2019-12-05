Поигрушки
Клуб настольных игр проводит традиционные воскресные «поигрушки». Игры проходят по воскресеньям в «Додо Пицца» по адресу ул. Советская, д. 56 a. Все желающие могут принять участие в лучших казуальных и стратегических настольных играх:
- Имаджинариум 3D (4−7 человек)
- Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)
- Концепт (4−8 человек)
- Код Да Винчи (2−8 человек)
- UNO (2−8 человек)
- Властелин колец (2−4 человека)
- Шазар (2−4 человека)
- Переработка (2−7 человек)
- Менеджер 1974 года (2−8 человек)
- Замки Бургундии (2−4 человека)
- Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)
- Нейрошима (2−4 человека)
- Капитан Очевидность (2−8 человек)
- Пятница (2−8 человек)
- Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)
- Ётта (2−4 человека)
- Маленький мир (2−5 человек)
«Поигрушки» — это лучшие игры, новые знакомства и увлекательное времяпровождение в приятной компании! Модная тусовка, где можно поднапрячь мозги в стратегических играх, а можно веселиться, играя в простые казуальные настолки.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 56А
8 декабря 2019, воскресенье
18:30
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽