Клуб настольных игр проводит традиционные воскресные «поигрушки». Игры проходят по воскресеньям в «Додо Пицца» по адресу ул. Советская, д. 56 a. Все желающие могут принять участие в лучших казуальных и стратегических настольных играх:

Имаджинариум 3D (4−7 человек)

Alias Party (2, 4, 6 и 8 человек)

Концепт (4−8 человек)

Код Да Винчи (2−8 человек)

UNO (2−8 человек)

Властелин колец (2−4 человека)

Шазар (2−4 человека)

Переработка (2−7 человек)

Менеджер 1974 года (2−8 человек)

Замки Бургундии (2−4 человека)

Свинтус и Свинтус 2.0 (2-… человек)

Нейрошима (2−4 человека)

Капитан Очевидность (2−8 человек)

Пятница (2−8 человек)

Таверна «Красный Дракон» (2−4 человека)

Ётта (2−4 человека)

Маленький мир (2−5 человек)

«Поигрушки» — это лучшие игры, новые знакомства и увлекательное времяпровождение в приятной компании! Модная тусовка, где можно поднапрячь мозги в стратегических играх, а можно веселиться, играя в простые казуальные настолки.

Вход свободный.