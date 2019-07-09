День рождения ремесленного двора «Добродей»

13 июля ремесленный двор «Добродей» отметит годовщину открытия!

В этот день с 12.00 до 17.00 гостей ожидает праздичная программа концерты, театральные представления, многочисленные мастер-классы Кузнечной, Плотницкой, Гончарной и Текстильной слобод, экскурсии по выставкам традиционных народных кукол, старинных плотницких инструментов и резных наличников, этнографический проект «Узоры о судьбе и о надежде».

Желающие смогут поиграть в металлические и деревянные игры, крафт-игру с QR-кодом, пройти задания Бродилки-добродилки, посмотреть кино и мультфильмы под открытым небом и в зале кинотеатра «Майский».

Самых активных участников ждет посвящение в Добродеи и призы.

Гостеприимный хозяин двора гусь-блогер Добрыня научит писать пером в своей «Гусиной канцелярии», угостит травяным чаем из жарового самовара и блюдами русской кухни.

Кроме того, у наших гостей появится уникальная возможность оказаться раньше всех на фестивале «День пряника», приобрести авторские сувениры тульских мастеров и сделать оригинальные снимки в фотозонах двора.

Вход свободный.