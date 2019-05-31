День России в Туле
Тула масштабно отметит День России. 12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина:
- с 12.00 — международный фестиваль «Автострада»: выставка ретро-автомобилей, тюнинг, автозвук, байк-клубы, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления. Гости праздника увидят шоу мотокаскадеров Legend stunt team.
- в 19.00 — праздничный концерт, хедлайнер — Мот.
- в 22.00 — праздничный фейерверк.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
12 июня 2019, среда
12:00