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День России в Туле

День России в Туле

Тула масштабно отметит День России. 12 июня туляков и гостей города ждет насыщенная программа на территории кремля и площади Ленина:
 
  • с 12.00 — международный фестиваль «Автострада»: выставка ретро-автомобилей, тюнинг, автозвук, байк-клубы, картинг, автослалом, презентации и показательные выступления. Гости праздника увидят шоу мотокаскадеров Legend stunt team.
  • в 19.00 — праздничный концерт, хедлайнер — Мот.
  • в 22.00 — праздничный фейерверк.
Вход свободный.
 
Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
12 июня 2019, среда
12:00
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