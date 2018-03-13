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Заклички весны

Заклички весны

Одним из важных весенних обычаев в Тульской губернии были заклички весны, благодаря которым, как полагалось, снег не задержится дольше положенного и будет хороший урожай. Женщины и дети выходили на пригорки с жаворонками из теста или ткани и пели песни-заклички. Также к этому празднику мастерицы изготавливали кукол.  

В рамках мастер-класса участники познакомятся с традицией закликания и сделают необычную куклу «Женщина-птица». Такой сувенир ручной работы станет приятным весенним подарком для родных и друзей.  

Стоимость: 150Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
17 марта 2018, суббота
15:00
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