Одним из важных весенних обычаев в Тульской губернии были заклички весны, благодаря которым, как полагалось, снег не задержится дольше положенного и будет хороший урожай. Женщины и дети выходили на пригорки с жаворонками из теста или ткани и пели песни-заклички. Также к этому празднику мастерицы изготавливали кукол.

В рамках мастер-класса участники познакомятся с традицией закликания и сделают необычную куклу «Женщина-птица». Такой сувенир ручной работы станет приятным весенним подарком для родных и друзей.

Стоимость: 150Р.