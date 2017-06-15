Вооружение воинов Куликовской битвы

8 сентября 1380 года на Куликовом поле русские полки под руководством московского князя Дмитрия Ивановича остановили полчища золотоордынского темника Мамая. В музее вас ждет рассказ о причинах, подготовке, ходе Куликовской битвы, а также демонстрация доспехов и оружия русских воинов XIV века.

На встрече раскроют секреты обращения и ношения средневекового шлема, меча, сабли, копья, лука и другого оружия.

Стоимость билета — 100 Р.