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Вооружение воинов Куликовской битвы

Вооружение воинов Куликовской битвы

8 сентября 1380 года на Куликовом поле русские полки под руководством московского князя Дмитрия Ивановича остановили полчища золотоордынского темника Мамая. В музее вас ждет рассказ о причинах, подготовке, ходе Куликовской битвы, а также демонстрация доспехов и оружия русских воинов XIV века.

На встрече раскроют секреты обращения и ношения средневекового шлема, меча, сабли, копья, лука и другого оружия.

Стоимость билета — 100 Р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
17 июня 2017, суббота
16:00
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