Тур выходного дня «Звучание»
Поющие чаши, бубен, варган и множество других инструментов окутают вас первозданными вибрациями. Голосовые практики подарят свободную силу вашему собственному голосу. И все это на лоне красивейшей природы!
Центр звукотерапии Олеси Зайцевой приглашает вас провести два дня на свежем воздухе в компании единомышленников.
Вы почувствуете, что способны на гораздо большее, чем пользуетесь в повседневной жизни.
В течение двух дней вы сможете: исследовать себя с помощью звуков, научиться импровизировать и раскрывать в себе новые грани, почувствовать мощь и свободу своего голоса, расширить чувствительность тела, ощущая звуки и вибрации разных инструментов, почувствовать тонкую связь с природой и всем живым вокруг.
Вас ждёт полная перезагрузка и море позитива в кругу единомышленников!
Стоимость тура на два дня — 7000 рублей. Сюда входит проживание и трехразовое питание. Необходима предварительная запись по телефону 8−919−074−24−79.
Программа тура выходного дня «Звучание»
- авторские практики, сочетающие звучание голоса и вибрацию поющих чаш, позволяющие соединить внутреннюю и внешнюю вибрацию;
- дыхательные практики на свежем воздухе;
- раскрытие природного голоса;
- практики по управлению своим голосом, осознанное управление голосом, изменение окраски, тембра, высота звучания в зависимости от ситуации и желаемого результата;
- очищающие практики у костра — огонь поможет убрать все чужое и наполнит чистой энергией;
- шаманские практики с бубном, которые помогут вам вспомнить первобытную часть себя;
- интуитивное пение, которое познакомит с песней своей души;
- голосовые практики у водоема подарят умиротворяющее состояние доверия и потока;
- медитация на гармонизацию, возвращение целостности духовной и физической
- звуковая импровизация поможет лучше чувствовать других, творить в команде и самовыражаться.
Олеся Зайцева имеет профессиональное музыкальное образование, она — сертифицированный мастер звуковых релаксирующих методик, авторских групповых и индивидуальных сеансов, автор и ведущая голосовых практик, автор и ведущая женских практик.
Олеся использует в своей практике древние гармонизирующие инструменты: поющие чаши, барабаны, бубен. Эти инструменты помогут вам вернуться к своей естественной природе, наполниться энергией и силой. Особую роль в программе занятий играют голосовые практики — собственный голос используется для снятия мышечных зажимов и эмоциональных блоков.
Центр звукотерапии Олеси Зайцевой
Тула, пр. Ленина, 81, каб. 22
8−919−074−24−79
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В Центре звукотерапии — всегда для вас в наличии подарочные сертификаты на индивидуальные сеансы массажа поющими чашами и сеансы для влюбленных «Созвучие чувств».