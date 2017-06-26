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Тур выходного дня «Звучание»

Тур выходного дня «Звучание»

Поющие чаши, бубен, варган и множество других инструментов окутают вас первозданными вибрациями. Голосовые практики подарят свободную силу вашему собственному голосу. И все это на лоне красивейшей природы!

Центр звукотерапии Олеси Зайцевой приглашает вас провести два дня на свежем воздухе в компании единомышленников.

Вы почувствуете, что способны на гораздо большее, чем пользуетесь в повседневной жизни.

В течение двух дней вы сможете: исследовать себя с помощью звуков, научиться импровизировать и раскрывать в себе новые грани, почувствовать мощь и свободу своего голоса, расширить чувствительность тела, ощущая звуки и вибрации разных инструментов, почувствовать тонкую связь с природой и всем живым вокруг.

Вас ждёт полная перезагрузка и море позитива в кругу единомышленников!

Стоимость тура на два дня — 7000 рублей. Сюда входит проживание и трехразовое питание. Необходима предварительная запись по телефону 8−919−074−24−79.

Программа тура выходного дня «Звучание»

  • авторские практики, сочетающие звучание голоса и вибрацию поющих чаш, позволяющие соединить внутреннюю и внешнюю вибрацию;
  • дыхательные практики на свежем воздухе;
  • раскрытие природного голоса;
  • практики по управлению своим голосом, осознанное управление голосом, изменение окраски, тембра, высота звучания в зависимости от ситуации и желаемого результата;
  • очищающие практики у костра — огонь поможет убрать все чужое и наполнит чистой энергией;
  • шаманские практики с бубном, которые помогут вам вспомнить первобытную часть себя;
  • интуитивное пение, которое познакомит с песней своей души;
  • голосовые практики у водоема подарят умиротворяющее состояние доверия и потока;
  • медитация на гармонизацию, возвращение целостности духовной и физической
  • звуковая импровизация поможет лучше чувствовать других, творить в команде и самовыражаться.
досье

Олеся Зайцева имеет профессиональное музыкальное образование, она — сертифицированный мастер звуковых релаксирующих методик, авторских групповых и индивидуальных сеансов, автор и ведущая голосовых практик, автор и ведущая женских практик.

Олеся использует в своей практике древние гармонизирующие инструменты: поющие чаши, барабаны, бубен. Эти инструменты помогут вам вернуться к своей естественной природе, наполниться энергией и силой. Особую роль в программе занятий играют голосовые практики — собственный голос используется для снятия мышечных зажимов и эмоциональных блоков.

запишите адрес

Центр звукотерапии Олеси Зайцевой
Тула, пр. Ленина, 81, каб. 22
8−919−074−24−79
vk.com
facebook.com
ok.ru
Instagram.com

В Центре звукотерапии — всегда для вас в наличии подарочные сертификаты на индивидуальные сеансы массажа поющими чашами и сеансы для влюбленных «Созвучие чувств».

Где и когда?
Пространство Любви Мечта
деревня Крюковка, Тульская область, деревня Крюковка, 17
8 июля 2017, суббота
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