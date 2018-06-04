ТРОИЦА или Кто такой Я
Ольга Чекмазова - исследователь жизненного опыта, businesswoman с тридцатилетним стажем, поделиться с Вами своими знаниями о потоке энергий в нашем мире. Расскажет о пережитом опыте многолетней работы в области общественных взаимодействий. Вы обретёте понимание ранние недоступных граней сознания и бытия.
Регистрация слушателей открыта с 18:00.
В программе
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18:30 -теоретическая часть :
1-я часть — прошлое. Как осознать и пересмотреть события прошлого?- как разблокировать чувства, — прошлое основа настоящего
2-я часть — настоящее. Мои взаимоотношения с самим собой, — мое внутреннее состояние — это мое будущее, — личностные взаимодействия, это залог развития.
3-я часть — будущее. Как понять свой потенциал?- завтра это то, что я представляю из себя сегодня — триединство, осознание отсутствия времени.
- 20.30 — практика (только для желающих)
- 21.00 — чаепитие. Ответы на вопросы, обмен мнениями.
Количество мест ограничено, предварительная запись и оплата обязательна до 20 июня.
Подробности по тел: 8 (916)-192−02−66
Где и когда?
Тула, ул. Михеева, 15
21 июня 2018, четверг
18:30