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ТРОИЦА или Кто такой Я

ТРОИЦА или Кто такой Я

Ольга Чекмазова - исследователь жизненного опыта,  businesswoman с тридцатилетним стажем, поделиться с Вами своими знаниями о потоке энергий в нашем мире. Расскажет о пережитом опыте многолетней работы в области общественных взаимодействий. Вы обретёте понимание ранние недоступных граней сознания и бытия.

Регистрация слушателей открыта с 18:00.

В программе

 

  • 18:30 -теоретическая часть :

    1-я часть — прошлое. Как осознать и пересмотреть события прошлого?- как разблокировать чувства, — прошлое основа настоящего
    2-я часть — настоящее. Мои взаимоотношения с самим собой, — мое внутреннее состояние — это мое будущее, — личностные взаимодействия, это залог развития.
    3-я часть — будущее. Как понять свой потенциал?- завтра это то, что я представляю из себя сегодня — триединство, осознание отсутствия времени.
  • 20.30 — практика (только для желающих)
  • 21.00 — чаепитие. Ответы на вопросы, обмен мнениями.

Количество мест ограничено, предварительная запись и оплата обязательна до 20 июня.


Подробности по тел: 8 (916)-192−02−66

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Где и когда?
Тренинговый центр REMIX
Тула, ул. Михеева, 15
21 июня 2018, четверг
18:30
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