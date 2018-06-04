ТРОИЦА или Кто такой Я

Ольга Чекмазова - исследователь жизненного опыта, businesswoman с тридцатилетним стажем, поделиться с Вами своими знаниями о потоке энергий в нашем мире. Расскажет о пережитом опыте многолетней работы в области общественных взаимодействий. Вы обретёте понимание ранние недоступных граней сознания и бытия.

Регистрация слушателей открыта с 18:00.

В программе

18:30 -теоретическая часть :



1-я часть — прошлое. Как осознать и пересмотреть события прошлого?- как разблокировать чувства, — прошлое основа настоящего

2-я часть — настоящее . Мои взаимоотношения с самим собой, — мое внутреннее состояние — это мое будущее, — личностные взаимодействия, это залог развития.

3-я часть — будущее . Как понять свой потенциал?- завтра это то, что я представляю из себя сегодня — триединство, осознание отсутствия времени.

: Как осознать и пересмотреть события прошлого?- как разблокировать чувства, — прошлое основа настоящего . Мои взаимоотношения с самим собой, — мое внутреннее состояние — это мое будущее, — личностные взаимодействия, это залог развития. . Как понять свой потенциал?- завтра это то, что я представляю из себя сегодня — триединство, осознание отсутствия времени. 20.30 — практика (только для желающих)

(только для желающих) 21.00 — чаепитие. Ответы на вопросы, обмен мнениями.

Количество мест ограничено, предварительная запись и оплата обязательна до 20 июня.



Подробности по тел: 8 (916)-192−02−66