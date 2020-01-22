Теория и практика гештальт терапии

С 31 января по 2 февраля в Likerka Loft пройдет трехдневный курс по базовой программе первой ступени Московского Гештальт Института. Программа соответствует стандартам Московского гештальт института и Европейской Ассоциации Гештальт Терапии (EAGT).

Ведущие группы:

Владимир Лобанов — сертифицированный терапевт, супервизор и ведущий групп, имею специализацию по методологии ведения обучающих групп, имею практику индивидуальной и групповой терапии, веду обучающие группы первой и второй ступени МГИ.

— сертифицированный терапевт, супервизор и ведущий групп, имею специализацию по методологии ведения обучающих групп, имею практику индивидуальной и групповой терапии, веду обучающие группы первой и второй ступени МГИ. Ирина Карнеева — сертифицированный терапевт, супервизор и ведущий групп в гештальт подходе.

В процессе обучения вы познакомитесь с философией и методологией гештальт-подхода, побываете в роли клиента и убедитесь в эффективности этого метода лично для себя, попробуете разные техники гештальт-терапии, научитесь использовать элементы гештальт-подхода в работе и в своей жизни.

Занятия подойдут как обычным людям, так и профессиональным психологам и медицинским работникам.

Длительность сессии 3 дня (пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00)

Стоимость трехдневной сессии — 6000 р.

Запись по телефону +7 977 903 36 10, или через E-mail: lobanov56@mail.ru