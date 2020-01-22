афиша
афиша
Регистрация
Теория и практика гештальт терапии

Теория и практика гештальт терапии

С 31 января по 2 февраля в Likerka Loft пройдет трехдневный курс по базовой программе первой ступени Московского Гештальт Института. Программа соответствует стандартам Московского гештальт института и Европейской Ассоциации Гештальт Терапии (EAGT).

Ведущие группы:

  • Владимир Лобанов — сертифицированный терапевт, супервизор и ведущий групп, имею специализацию по методологии ведения обучающих групп, имею практику индивидуальной и групповой терапии, веду обучающие группы первой и второй ступени МГИ.
  • Ирина Карнеева — сертифицированный терапевт, супервизор и ведущий групп в гештальт подходе.

В процессе обучения вы познакомитесь с философией и методологией гештальт-подхода, побываете в роли клиента и убедитесь в эффективности этого метода лично для себя, попробуете разные техники гештальт-терапии, научитесь использовать элементы гештальт-подхода в работе и в своей жизни.

Занятия подойдут как обычным людям, так и профессиональным психологам и медицинским работникам.

Длительность сессии 3 дня (пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье — с 10.00 до 18.00)

Стоимость трехдневной сессии — 6000 р.

Запись по телефону +7 977 903 36 10, или через E-mail: lobanov56@mail.ru

 

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
31 января 2020, пятница
16:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
1 февраля 2020, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
2 февраля 2020, воскресенье
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
Купить билет
16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
Купить билет
8 марта, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Женщины для мужчин
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.