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Левша в иллюстрациях Кукрыниксов

Левша в иллюстрациях Кукрыниксов

В преддверии Международного дня левши приглашаем вас вспомнить замечательное произведение Николая Лескова «Левша». Благодаря ему, слово «левша» в русском языке стало нарицательным – символом мастерства и таланта. А что послужило автору основой для создания повести? И был ли реальный прототип у её главного героя? Об этом вам предстоит узнать на музейной встрече.

Многие художники обращались к иллюстрированию сказа Лескова. История знаменитого тульского мастера предстанет перед участниками встречи в ярких, образных иллюстрациях художников Кукрыниксов.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
10 августа 2017, четверг
11:00
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