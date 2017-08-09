Левша в иллюстрациях Кукрыниксов

В преддверии Международного дня левши приглашаем вас вспомнить замечательное произведение Николая Лескова «Левша». Благодаря ему, слово «левша» в русском языке стало нарицательным – символом мастерства и таланта. А что послужило автору основой для создания повести? И был ли реальный прототип у её главного героя? Об этом вам предстоит узнать на музейной встрече.

Многие художники обращались к иллюстрированию сказа Лескова. История знаменитого тульского мастера предстанет перед участниками встречи в ярких, образных иллюстрациях художников Кукрыниксов.