Лев Толстой и Россия в канун великих потрясений

В конце 2016 года в свет вышли две важные книги: «Лев Толстой — свободный человек» Павла Басинского и «Лев Толстой. „Пророк без чести“. Хроника катастрофы» Георгия Ореханова. Мы пригласили их авторов прочитать лекции в Ясной Поляне, а также представить читателям свои новые книги. Вход, как всегда, бесплатный по предварительной регистрации.

Лекция протоиерея Георгия Ореханова посвящена месту Льва Толстого в русской жизни в начале ХХ века. Особое внимание будет уделено положению Русской Православной Церкви и некоторым аспектам приходской жизни, а также нарастанию революционной напряженности и роли правительства и интеллигенции в это время.

На лекции у вас будет возможность купить новые книги Павла Басинского и Георгия Ореханова по издательским ценам — 450 и 600 рублей соответственно.