Кукла «Храмовничек»

Традиционная народная кукла сопровождала человека на протяжении всей его жизни. Сохранилось несколько способов делать обрядовых, обереговых и игровых кукол из очеса шерсти или льна, кусочков ткани и ниток. Современные мастерицы, используя народные традиции, придумывают своих персонажей, часто обращаясь к древней русской мифологии. Одна из таких мастериц, Ольга Миронова, тоже придумывает новых «тряпичных героев». Например, «Храмовничек» (Домовичёк) — маленький мужичок в рубахе, портах и лаптях — сказочный персонаж, хранитель дома, помощник хозяйки в делах. Посетители мастер-класса музейной кукольной мастерской узнают историю народной куклы и сделают мужичка — Храмовничка своими руками.

Стоимость участия: дети – 120 руб., взрослые – 250 руб.