Кружево: Курс мастер-классов

Кружево — один из древних и самых красивых видов женского рукоделия. Издревле девушки стремились украсить одежду и другие текстильные изделия тончайшим узором, придающим вещи удивительное изящество. У вас есть уникальная возможность научиться плести кружево самостоятельно, посетив занятия в «Школе ремесел» Тульского областного художественного музея! Курс по кружевоплетению, состоящий из 4-х занятий, ведет народный мастер Российской Федерации Ольга Александровна Скворцова.

1 декабря в 18.00

На первом занятии курса вы узнаете историю коклюшечного кружева, в каких городах Тульской губернии было распространено кружево, чем оно отличается; что такое «сколок» и зачем его делают. Мастер познакомит с материалами, необходимыми для этого вида рукоделия. Вы узнаете правила намотки ниток на коклюшки, изучите приемы «перевить» и «сплести». Под руководством Ольги Александровны вы своими руками попробуете сплести силуэт колокольчика, который станет прекрасным украшением новогодней елки!

8 декабря в 18.00

На втором занятии курса по кружевоплетению народный мастер Р. Ф. Ольга Скворцова познакомит вас с «полотнянкой» — одним из основных элементов, участвующем в создании различных орнаментов и форм кружевного узора. Лицо и изнанка у полотнянки одинаковые. Существует три вида полотнянки: без перевива крайних долевых пар, с перевивом крайних долевых пар и полотнянка в перевиве всех пар. На основе изученных приемов вы самостоятельно сплетете кружевной сувенир — колокольчик.

15 декабря в 18.00

На третьем мастер-классе вы узнаете об элементе плетения, который называется «скань». Скань — это дополнительный элемент плетения, который делается нитью, часто другого цвета и материала. Таким образом, кружево приобретает дополнительную декоративность. Особенно красиво смотрятся выполненные в этой технике небольшие браслеты на руку — фенечки. Такие украшения Вы сможете самостоятельно сплести на этом занятии.

22 декабря в 18.00

На заключительном занятии курса вы познакомитесь с кружевом, которое изготавливали мастерицы Белева. Белевское кружево не столь известно, как вологодское или ирландское, но сегодня оно считается тульским брендом и набирает популярность. Первое кружево из золотой и серебряной канители в Белеве стали изготавливать в XVII веке монахини Крестовоздвиженского монастыря для своих нужд — украшения одежд священников и культовых принадлежностей. Но к середине XIX века кружево в Белеве становится настолько популярно, что приобретает характер промысла. От других видов белевское кружево отличает плавное чередование тесемок различного вида, образующих неповторимые сочетания и узоры. Изучив элементы белевского кружева, вы сплетете оригинальную фенечку своими руками.

Стоимость участия (1 занятие): взрослые — 250 Р, дети — 120 Р.