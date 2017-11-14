И. К. Айвазовский – армянский певец моря
Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на лекцию «
В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения знаменитого художника-мариниста
На встрече будут рассмотрены не только аспекты творческой деятельности живописца, но и его жизненный путь, общественная позиция. Кроме того, слушатели узнают, как связан Айвазовский с графом Алексеем Бобринским и художником Дмитрием Болотовым, правнуком ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова.
Где и когда?
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
16 ноября 2017, четверг
15:00