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И. К. Айвазовский – армянский певец моря

И. К. Айвазовский – армянский певец моря

Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на лекцию «И. К. Айвазовский — армянский певец моря».

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения знаменитого художника-мариниста И. К. Айвазовского. Этой знаменательной дате, а также к дням культуры Армении посвящена музейная лекция «И. К. Айвазовский — армянский певец моря».

На встрече будут рассмотрены не только аспекты творческой деятельности живописца, но и его жизненный путь, общественная позиция. Кроме того, слушатели узнают, как связан Айвазовский с графом Алексеем Бобринским и художником Дмитрием Болотовым, правнуком ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова.

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
16 ноября 2017, четверг
15:00
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