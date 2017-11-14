Богородицкий дворец-музей и парк приглашает на лекцию « И. К. Айвазовский — армянский певец моря».

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения знаменитого художника-мариниста И. К. Айвазовского . Этой знаменательной дате, а также к дням культуры Армении посвящена музейная лекция « И. К. Айвазовский — армянский певец моря».

На встрече будут рассмотрены не только аспекты творческой деятельности живописца, но и его жизненный путь, общественная позиция. Кроме того, слушатели узнают, как связан Айвазовский с графом Алексеем Бобринским и художником Дмитрием Болотовым, правнуком ученого-энциклопедиста Андрея Тимофеевича Болотова.