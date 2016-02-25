Тула — город с интереснейшей культурой и историей. Особой исторической ценностью являются постройки части города, непосредственно прилегающей к кремлю. Большинство зданий, дошедших до нашего времени, здесь датируется XIX веком. По сравнению с другими частями города, этот район в меньшей степени подвергался перестройке, поэтому сохранил свой первоначальный облик.

Экскурсия «Городские истории. Вот эта улица, вот этот дом» пройдёт по территории исторического центра Тулы. Приглашаем вас вместе с экскурсоводами музея «Тульский кремль» погрузиться в атмосферу древнего города и познакомиться с историей тульского Посада.

Запись на экскурсию по тел.: 31−25−38. Стоимость экскурсии: взрослый — 200 Р, пенсионеры, студенты, школьники — 150 Р.