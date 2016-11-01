Discovery: английский для путешественников

Приглашаются все, кто любит изучать английский язык, много путешествует или только планирует это делать, обожает находить интересные факты о традициях и культуре разных стран, посетить наш новый клуб разговорного английского для путешественников «Discovery».

Здесь вы не только улучшите знания языка, которые понадобятся вам в путешествии, но и каждый месяц будете совершать полное интеллектуальное погружение в какую-либо страну и ее культурные особенности!

Уровень знаний — любой. Уровень желания — огромный!

Занятия будут проходить в самом сердце Тулы во Французской Пекарне «Париж» на Пр. Ленина, 35 (БЦ «Вертикаль») каждый четверг, с 18.30 до 20.30.Стоимость занятия — 400 рублей.

Просьба предварительно записываться по телефону 89109407799, Мария!