Закрытие 80-го концертного сезона

За 40 минут до начала концерта «ГАЛА-КОНЦЕРТ» в фойе 2-го этажа филармонии состоится встреча со зрителями в рамках проекта «Путеводитель по концерту».



Создание новых коллективов и программ, реализация масштабных проектов и расширение концертного пространства, — в год своего 80-летия Тульская областная филармония продемонстрировала мощный творческий потенциал и стремление постоянно развиваться.



Праздничный марафон филармония завершает масштабным концертом. Это своего рода дайджест из лучших номеров самых разных программ юбилейного сезона.



В этот вечер на сцену концертного зала выйдут три оркестра. В первом отделении в исполнении самого молодого коллектива филармонии, дебютировавшего в юбилейном сезоне Тульского симфонического оркестра, а также Тульского государственного хора и солистов прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.



Во втором отделении оркестр русских народных инструментов «Тула», фольклорный ансамбль «Услада», инструментальный ансамбль «Легенда» представят все богатство и разнообразие русской народной музыки.

Третье отделение — праздник духовой музыки. Традиционный репертуар, джаз, брасс, — сегодня Губернаторский духовой оркестр — это современный коллектив, исполняющий музыку самых разных стилей и жанров. В программе третьего отделения — популярные песни советских композиторов, джазовые мелодии и мировые хиты в оригинальной обработке.