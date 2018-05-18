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Закрытие 80-го концертного сезона

Закрытие 80-го концертного сезона

За 40 минут до начала концерта «ГАЛА-КОНЦЕРТ» в фойе 2-го этажа филармонии состоится встреча со зрителями в рамках проекта «Путеводитель по концерту».


Создание новых коллективов и программ, реализация масштабных проектов и расширение концертного пространства, — в год своего 80-летия Тульская областная филармония продемонстрировала мощный творческий потенциал и стремление постоянно развиваться.


Праздничный марафон филармония завершает масштабным концертом. Это своего рода дайджест из лучших номеров самых разных программ юбилейного сезона.


В этот вечер на сцену концертного зала выйдут три оркестра. В первом отделении в исполнении самого молодого коллектива филармонии, дебютировавшего в юбилейном сезоне Тульского симфонического оркестра, а также Тульского государственного хора и солистов прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов.


Во втором отделении оркестр русских народных инструментов «Тула», фольклорный ансамбль «Услада», инструментальный ансамбль «Легенда» представят все богатство и разнообразие русской народной музыки.
Третье отделение — праздник духовой музыки. Традиционный репертуар, джаз, брасс, — сегодня Губернаторский духовой оркестр — это современный коллектив, исполняющий музыку самых разных стилей и жанров. В программе третьего отделения — популярные песни советских композиторов, джазовые мелодии и мировые хиты в оригинальной обработке.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
5 июня 2018, вторник
18:30
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