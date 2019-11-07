В Колонном зале Дворянского собрания выступит ансамбль солистов Государственного камерного оркестра «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ». Творчество коллектива отличает высокая европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к публике.

В программу тульского выступления музыканты включили изысканные шедевры западноевропейской камерной музыки: В.А. Моцарт. Дивертисмент №3. Л. Боккерини. Квинтет фа мажор. Дж.Россини. Соната №1. Ф. Шуберт. Квинтет ля мажор «Форель» для скрипки, альта, виолончели, контрабаса и фортепиано.

Исполнители:

Солисты Государственного камерного оркестра «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»:

Заслуженный артист РФ Алексей Лундин (первая скрипка)

Заслуженный артист РФ Евгений Шульков (вторая скрипка)

Лауреат международных конкурсов Александр Митинский (альт)

Заслуженный артист РФ Вячеслав Маринюк (виолончель)

Заслуженный артист РФ Андрей Степин (контрабас)

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов, доцент Московской Государственной консерватории Михаил Лидский (фортепиано)

В 1979 году выдающийся скрипач Владимир Спиваков объединил сильнейших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Первый звёздный состав солистов и концертмейстеров лучших российских коллективов передал эстафету новым поколениям талантливых артистов – победителям и лауреатам всероссийских и международных конкурсов. Идут годы, но коллектив продолжает напряжённую творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное имя «Виртуозы Москвы», где каждый музыкант - яркая индивидуальность, а все вместе – коллектив мирового уровня. С «Виртуозами Москвы» выступают выдающиеся музыканты и дирижёры, в его обширном репертуаре – музыка различных стилей и эпох.

Концерты «Виртуозов Москвы» с триумфом проходят по всему миру, но также и на обычных концертных площадках небольших городов во всех регионах России и постсоветского пространства. «Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов, - говорит Владимир Спиваков. – Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.»

«Виртуозам Москвы» удаётся взволновать и увлечь любого слушателя, подарить ему радость общения с шедеврами, разбудить в нём желание ещё раз придти на концерт.