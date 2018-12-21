афиша
афиша
Регистрация
Вадим Самойлов (Агата Кристи)

Вадим Самойлов (Агата Кристи)

24 февраля в Тульском областном центре молодежи выступит один из создателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов с программой, посвящённой 30-летию группы. На концерте артист порадует поклонников старыми хитами и новыми песнями.

Вадим Самойлов — основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей.
Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами.

«Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись. В настоящее время Вадим продолжил проект «Агата Кристи», выпустив сингл «Где-то между», приуроченный к 30-летию основания группы.

Подробности по тел.: 58−80−00, 8−905−621−60−02

Где и когда?
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
24 февраля 2019, воскресенье
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.