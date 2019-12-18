Стас Пьеха
В Городском концертном зале пройдет концерт Стаса Пьехи. Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.
Стас Пьеха стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звёзд». После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 февраля 2020, вторник
19:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 февраля, пятница 18:00
₽ Билеты: 699-1199 ₽
16 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
14 марта, суббота 14:00
₽ Билеты: 1500 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 - 5 февраля
₽ Билеты: 100-300 ₽