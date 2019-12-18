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Стас Пьеха

Стас Пьеха

В Городском концертном зале пройдет концерт Стаса Пьехи. Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.

Стас Пьеха стал известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звёзд». После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
4 февраля 2020, вторник
19:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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