Rusquartet и Яков Соловьев

В Колонном зале дворянского собрания состоится концерт Тульского пианиста, заслуженного артиста России Якова Соловьева и студенческого коллектива Rusquartet, который сложился еще в училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского .

Наряду с произведениями классиков русской музыки, Бородина и Аренского, в программу этого вечера вошёл фортепианный квинтет Эдуарда Элгара, представителя английского музыкального романтизма, о котором Бернард Шоу сказал, что в английской музыке он занимает то же место, что и Бетховен в немецкой.