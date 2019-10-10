Rusquartet и Яков Соловьев
В Колонном зале дворянского собрания состоится концерт Тульского пианиста, заслуженного артиста России Якова Соловьева и студенческого коллектива Rusquartet, который сложился еще в училище при Московской государственной консерватории им.
Наряду с произведениями классиков русской музыки, Бородина и Аренского, в программу этого вечера вошёл фортепианный квинтет Эдуарда Элгара, представителя английского музыкального романтизма, о котором Бернард Шоу сказал, что в английской музыке он занимает то же место, что и Бетховен в немецкой.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
6 ноября 2019, среда
18:30
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
7 - 10 ноября
₽ Билеты: 100-300 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 400 ₽