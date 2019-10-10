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Rusquartet и Яков Соловьев

Rusquartet и Яков Соловьев

В Колонном зале дворянского собрания состоится концерт Тульского пианиста, заслуженного артиста России Якова Соловьева и студенческого коллектива Rusquartet, который сложился еще в училище при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Наряду с произведениями классиков русской музыки, Бородина и Аренского, в программу этого вечера вошёл фортепианный квинтет Эдуарда Элгара, представителя английского музыкального романтизма, о котором Бернард Шоу сказал, что в английской музыке он занимает то же место, что и Бетховен в немецкой.

Где и когда?
Дом Дворянского собрания
Тула, пр. Ленина, 44
6 ноября 2019, среда
18:30
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