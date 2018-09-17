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Песня далёкая и близкая

Песня далёкая и близкая

20 сентября в Камерном зале Дворянского собрания состоится концерт из цикла «доступная филармония» в исполнении фолклорного ансамбля «Услада».

Знакомство с народной песней — это только самое начало пути, замечательного пути, интересного, всегда разного… Встреча, знакомство, потом безоговорочная влюбленность в казалось бы простейшую мелодию, в еще более простой, незатейливый текст… А ведь в каждой такой встрече — жизнь!!! Жизнь нашего народа!!!

Вот об этой жизни, благодаря которой рождались такие песни мы и хотим поговорить со зрителем.

Каждый диалог — проверка на правду и еще раз на правду. В народной песне ты как на ладони. С огромным желанием поделиться тем, что ты любишь, тем, что ты знаешь… И, кажется, если сейчас ты этого не сделаешь, ты умрешь…

Много судеб вплелось в колесо времени… Много поворотов колеса изменило плетение узора! Все кто были с нами — нашли свою судьбу. Все кто остались — нашли свою судьбу с нами. Дорогу, по которой идут не все… Дорогу, которая необходима своему народу… Но только вместе, все вместе — мы делаем одно… Жизнь!!!

Исполнители: Фольклорный ансамбль «Услада»

Художественный руководитель заслуженный работник культуры Марина Федосеева

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
20 сентября 2018, четверг
15:30
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