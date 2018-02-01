«Открытая репетиция» поет Анна Шаффл

Анна Шаффл, экс-вокалистка в прошлом хорошо известных в Туле групп «Провинциальный Шаффл» и «Выбор Невесты», снова поет для вас.

На этот раз она предлагает новую экспериментальную программу — дуэт с Михаилом Вульфсоном на фортепиано.

«Открытая репетиция» стирает границы между сценой и залом, между концертом и живой встречей друзей.

Готовьтесь — сюрпризов не избежать, потому что репетиция — место, где музыка рождается.

В концерте принимает участие Mazzltoff (вокал, гитара). Его уникальный стиль и проникновенные песни собственного сочинения не оставят вас равнодушными.



Вход свободный.