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«Открытая репетиция» поет Анна Шаффл

«Открытая репетиция» поет Анна Шаффл

Анна Шаффл, экс-вокалистка в прошлом хорошо известных в Туле групп «Провинциальный Шаффл» и «Выбор Невесты», снова поет для вас.

На этот раз она предлагает новую экспериментальную программу — дуэт с Михаилом Вульфсоном на фортепиано.

«Открытая репетиция» стирает границы между сценой и залом, между концертом и живой встречей друзей.

Готовьтесь — сюрпризов не избежать, потому что репетиция — место, где музыка рождается.

В концерте принимает участие Mazzltoff (вокал, гитара). Его уникальный стиль и проникновенные песни собственного сочинения не оставят вас равнодушными.

Вход свободный.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
3 марта 2018, суббота
20:00
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