«Открытая репетиция» поет Анна Шаффл
Анна Шаффл, экс-вокалистка в прошлом хорошо известных в Туле групп «Провинциальный Шаффл» и «Выбор Невесты», снова поет для вас.
На этот раз она предлагает новую экспериментальную программу — дуэт с Михаилом Вульфсоном на фортепиано.
«Открытая репетиция» стирает границы между сценой и залом, между концертом и живой встречей друзей.
Готовьтесь — сюрпризов не избежать, потому что репетиция — место, где музыка рождается.
В концерте принимает участие Mazzltoff (вокал, гитара). Его уникальный стиль и проникновенные песни собственного сочинения не оставят вас равнодушными.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
3 марта 2018, суббота
20:00