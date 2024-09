26 сентября: такса-парад и варан-нарушитель

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

Облачно. Сегодня в Туле пасмурная погода и до +22 градусов.

В немецком городе Регенсбург состоялся крупнейший в мире парад такс. В этом масштабном мероприятии приняли участие 1173 собаки, которые съехались со всех концов света. Организатором грандиозного события стал Музей таксы, расположенный в Регенсбурге.

Владельцы такс из разных стран с гордостью демонстрировали своих питомцев, создавая незабываемое зрелище для многочисленных зрителей. Длинноногие, коротконогие, гладкошерстные и жесткошерстные таксы прошли торжественным маршем по улицам города, завораживая публику своим очарованием и неподражаемым шармом.

Музей таксы, выступивший инициатором парада, стремится популяризировать эту уникальную породу собак и привлечь внимание к ее истории и особенностям. Мероприятие в Регенсбурге стало настоящим праздником для любителей такс со всего мира.

Сегодня слушаем Artemas - i like the way you kiss me.

Шустрый варан ворвался на тренировочные заезды пилотов «Формулы-1» на Гран-при Сингапура, чем вызвал переполох на трассе. Стюардам пришлось изрядно побегать за вараном, чтобы удалить его с трассы.

Это уже не первый случай, когда представитель местной фауны нарушает ход тренировок «Формулы-1» в Сингапуре. В 2016 году гигантский варан уже срывал тренировку пилота Макса Ферстаппена из Нидерландов. Тогда пилоту пришлось аккуратно объезжать непрошенного гостя, пока тот, наконец, не ушел по своим делам.

Очевидно, что местные рептилии не привыкли к такому скоплению техники и людей на "их" территории и время от времени вторгаются на трассу, нарушая ход тренировок и гонок.

В нашей новой фотоподборке мы представляем вам уникальную коллекцию колец, которые удивляют своей оригинальностью и креативностью. Каждое из этих украшений — это не просто аксессуар, а настоящая история, воплощенная в металле и камнях.

Красивого настроения!