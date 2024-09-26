«Страдай *** пока молодой»: матерные наклейки на автомобилях – нарушение или нет?

Тулячка Елена Гаврина робко интересуется, нормальны ли наклейки с ненормативной лексикой, даже «незапиканной» на машинах?

— У нас в переулке Руднева давным-давно стоит вот такое чудо техники, — рассказала Елена. — Вот, полюбуйтесь, фото в полный рост:

— В зависимости от степени испорченности можете подобрать рифму и понять, что написано. А вот знаете, неприятно! Еще одну такую с надписью «Святой храм *** [женщин легкого поведения] не возит» видела у гимназии. Дети идут, смеются. У меня в связи с этим вопрос: а не автохамы ли это? Может, тоже начать присылать таких красавцев, чтобы их штрафовали? Или такой статьи в кодексах нет? — спрашивает Елена.

Почему машин с такими наклейками в последнее время всё больше? Дело в их доступности. На маркетплейсах можно легко найти похожие, стоят чуть более 200 рублей.

О том, нарушение это или нет, поинтересовались в пресс-службе регионального УМВД.

— Внешне это очень похоже на мелкое хулиганство, — говорит руководитель пресс-службы Андрей Ярцев. — И тут два варианта развития событий:

1. Сотрудник полиции, увидев нарушение, составляет протокол по статье 20.1 КоАП РФ и направляет его для рассмотрения в суд. Но судья по таким скудным данным может усмотреть явное неуважение к обществу в действиях нарушителя, а может и не усмотреть.

2. Какой-то гражданин, которого возмутило такое положение дел, подает в полицию официальное заявление. В рамках проверки по заявлению сотрудник полиции собирает материал: опрашивает заявителя (тот рассказывает, почему его возмутила наклейка на автомобиль и все остальные обстоятельства), владельца автомобиля. После проверки материал отправляется в суд, и тогда шансы на привлечение хулигана к ответственности возрастают.

От редакции. Ст. 20.1 КоАП РФ предусматривает за мелкое хулиганство (нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут штраф от 1000 до 2500 рублей или арест на срок до 15 суток.