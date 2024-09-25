Кто должен оплачивать повреждённый товар в магазине?

Неприятная ситуация, связанная с разбитым товаром в магазине, может случиться с каждым, и зачастую потребители уверены, что виноваты и должны заплатить. На самом деле, не во всех случаях покупатель несет ответственность за испорченный товар, и все зависит от ситуации, при которой произошло повреждение.

Рассказывает Роспотребнадзор:

Согласно ст. 211 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, соответственно риск случайной гибели до оплаты товара на кассе несет магазин, после оплаты – потребитель.

Также следует помнить, что согласно положениям ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. С другой стороны, согласно той же статье, покупатель освобождается от возмещения вреда, если ущерб нанесен не по его вине.

Если же к порче товара привело неадекватное поведение покупателя в магазине (бег, драка и тому подобное), либо покупатель намеренно разбил товар, закон будет на стороне продавца. В этом случае вред нанесен по вине потребителя, компенсируется им.

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ «лицо может считаться невиновным, если докажет, что проявило достаточную осмотрительность и заботливость, которые от него требовались в конкретном случае, и приняло все необходимые и возможные меры для предотвращения вреда».

Взыскать стоимость поврежденного товара магазин может с покупателя либо в добровольном порядке, либо в судебном. Если покупатель считает, что порча товара произошла вследствие его виновных действий, он может возместить ущерб в добровольном порядке. Однако, если покупатель не считает себя виновным, то заставить его возместить ущерб администрация магазина не в праве. Подобное давление на покупателя недопустимо.

Если покупатель не признает вину и отказывается возместить ущерб поврежденного товара, администрация магазина может взыскать стоимость испорченного товара только в судебном порядке.