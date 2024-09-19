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В Донском опробуют новый способ борьбы с перенакоплением мусора на контейнерных площадках

В Донском опробуют новый способ борьбы с перенакоплением мусора на контейнерных площадках

Сначала изучат причины, а после выработают новые подходы к работе с ТКО.

19 сентября заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание с главами администраций муниципалитетов по вопросам оборудования и содержания контейнерных площадок для выработки системных решений. Ранее губернатор Дмитрий Миляев обращал внимание руководителей районов на жалобы жителей на накопления строительных, крупногабаритных и иных отходов на контейнерных площадках.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин отметил, что в 2020 году в регионе в рамках нацпроекта «Экология» была создана система управления отходами. Однако сейчас назрела необходимость изменения подхода к этому вопросу. Для решения проблемы с перенакоплением ТКО на контейнерных площадках в Донском запущен пилотный проект.

«Он позволил изучить причины нарушений и выработать новые подходы к работе с ТКО. Они будут использованы и в других муниципалитетах», — сообщается в сообщении пресс-служба правительства региона. 

Что из себя представляет пилотный проект — не уточняется. 

Также на совещании отметили необходимость разработки механизма контроля за вывозом мусора и привлечения к ответственности в случае нарушения.

«Тульская область находится на хорошем уровне организации вывоза твердых коммунальных отходов. Вместе с тем, возникают точечные вопросы по отдельным контейнерным площадкам. Наша задача сделать так, чтобы работала одинаково хорошо во всех уголках региона и каждый человек получал качественные коммунальные услуги. Поэтому важно выработать и внедрить комплексное решение, которое будет использовано во всех муниципалитетах», — подчеркнула Наталья Аникина. 

Напомним, в начале мая Myslo писал, что Тульская область тонет в мусоре: тогда мы собрали подборку самых «живописных» контейнерных площадок из разных городов региона. Усилия оказались не напрасны: после публикации прокуратура Щёкино заинтересовалась свалкой в черте города и возбудила административное дело в отношении должностного лица щёкинской администрации. 

В конце августа редакция вновь акцентировала внимание контролирующих органов на мусорном вопросе. О проблемах с вывозом ТКО сообщали жители Тулы, Донского, Узловой и Алексина.

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