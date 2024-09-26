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Две квартирные собаки стали ненужными после смерти хозяйки

Две квартирные собаки стали ненужными после смерти хозяйки

Пуша (2 года) и Лиса (1 год 2 мес) остались одни. Когда-то хозяйка приютила их совсем малышами, собаки прожили всю жизнь в тепле и заботе.

21 сентября хозяйка трагически погибла. Пуша и Лиса остались одни. Они грустят и тоскуют. Родственникам не нужны. На улице собаки не выживут, они привыкли к квартирному содержанию.

У Пуши и Лисы доброжелательный характер и очень добрая энергетика. Они контактные и ласковые. Ни у одной из них нет агрессии к человеку.

Пуша немного застенчива и скромна, но присутствие Лисы рядом, помогает ей раскрепоститься. Поэтому этим двух красоткам нужна одна семья.

Спокойно гуляют на поводке и знают базовые команды. Здоровы, стерилизованы и полны сил.

Для более подробной информации звоните по тел. +7-902-843-59-97 (Наталья).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
вчера, в 12:22 +2

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