Почему отопление в городе нельзя включить, а потом отключить, если потеплеет?

Этим вопросом задаются туляки, вспоминая историю, когда в мае 2024 года похолодало, в Москве решились на повторное включение отопления, а в Туле нет.

Сегодня министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков объяснил, почему в Тульской области если отопление включат, то уже до весны. По его словам, возобновление отопления — процесс не быстрый.

— Котельные, как правило, на период работы нанимают сезонных рабочих, проводят их обучение и аттестацию. А по окончании периода отопления - увольняют. Сами котельные «отблиновываются» — отключаются от газа до следующего отопительного сезона. То есть для возобновление подачи отопления необходимо заново нанять сотрудников, подключить газ, выполнить пуско-наладку. Мы в этом году в мае, когда обсуждали возможность возобновления подачи тепла, поняли, что на это уйдёт порядка полутора недель. А к этому моменту уже и погодные условия должны были измениться. Таким образом возобновить отопление возможно, но это очень затратно и по времени, и по финансам. Такие моменты не заложены в тарифах.