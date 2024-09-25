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  5. Почему отопление в городе нельзя включить, а потом отключить, если потеплеет? - Блог «Спрашивали? Отвечаем!» - MySlo.ru
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Почему отопление в городе нельзя включить, а потом отключить, если потеплеет?

Почему отопление в городе нельзя включить, а потом отключить, если потеплеет?

Этим вопросом задаются туляки, вспоминая историю, когда в мае 2024 года похолодало, в Москве решились на повторное включение отопления, а в Туле нет.

Сегодня министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков объяснил, почему в Тульской области если отопление включат, то уже до весны. По его словам, возобновление отопления — процесс не быстрый. 

— Котельные, как правило, на период работы нанимают сезонных рабочих, проводят их обучение и аттестацию. А по окончании периода отопления - увольняют. Сами котельные «отблиновываются» — отключаются от газа до следующего отопительного сезона. То есть для возобновление подачи отопления необходимо заново нанять сотрудников, подключить газ, выполнить пуско-наладку. Мы в этом году в мае, когда обсуждали возможность возобновления подачи тепла, поняли, что на это уйдёт порядка полутора недель. А к этому моменту уже и погодные условия должны были измениться. Таким образом возобновить отопление возможно, но это очень затратно и по времени, и по финансам. Такие моменты не заложены в тарифах.

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вчера, в 15:15 0

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