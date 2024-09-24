24 сентября: памятник айтишникам и рабочие из Флориды превратили песок в шедевр

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Наслаждаемся теплом. Сегодня в Туле облачная погода, а воздух прогреется до +20 градусов.

В Ижевске появился необычный памятник, посвященный работникам IT-сферы. Скульптура изображает программиста, сидящего за рабочим столом, с кружкой остывшего кофе и котом, сбрасывающим с компьютера мышку. Авторам удалось создать настоящий символ жизни современного айтишника, который мгновенно стал местным мемом.

Теперь каждый желающий может сфотографироваться за столом памятника, изобразив задумчивого программиста. Необычная композиция, дополненная забавными деталями, привлекает внимание горожан и туристов, которые с удовольствием делятся фотографиями в социальных сетях. Памятник айтишникам в Ижевске уже стал новой достопримечательностью города, отражающей специфику и юмор IT-индустрии.

Winona Oak - Break My Broken Hear.

Работники строительной компании из Флориды решили показать, что их профессия – это настоящее искусство. По просьбе подписчиков в социальных сетях они воссоздали знаменитый портрет Моны Лизы, используя песок, гравий и другие строительные материалы. Результат их труда поразил всех – песчаная Мона Лиза выглядела невероятно реалистично и детально проработанной.

Завораживающая красота ручной керамики. Эта коллекция уникальных керамических кружек поражает своей утонченностью и изяществом. Каждая из них создана с любовью и вниманием к мельчайшим деталям. Плавные линии, благородные оттенки, элегантные фактуры - все это делает эти кружки настоящими произведениями искусства, которыми хочется любоваться снова и снова.

Изящного настроения!