Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле

А еще кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку и фестиваль традиционной народной культуры — в нашем обзоре выходных.

Когда: 29 сентября, воскресенье, 17.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

29 сентября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Уфу». Party Market Когда: 28 сентября, суббота, 13.00. Где: Кластер «Октава».



28 сентября в «Октаве» пройдет Party Market. Open-Cup XCO Tula — 2024 Когда: 29 сентября, воскресенье, 11.00. Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024. Молодо-зелено Когда: 28 сентября, суббота, 12.00. Где: Ремесленный двор «Добродей».

28 сентября в ремесленном дворе «Добродей» состоится Х Областной фестиваль традиционной народной культуры «Молодо-зелено». Open Air по джампинг фитнесу Когда: 28 сентября, суббота, 15.00. Где: Казанская набережная.

Вход свободный. Регистрация по ссылке.

28 сентября на Казанской набережной пройдет первый в Туле Open Air по джампинг фитнесу.



Что будет: открытая площадка, батуты, зажигательная музыка, драйв и энергия. Свинцовый туман Когда: 27 сентября, пятница, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 800 руб.

27 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» отметит свой юбилей легендарная группа «Свинцовый туман» Любовная отповедь Когда: 27 сентября, пятница, 19.00.

Где: Тульский камерный драматический театр .





27 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино? Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.