Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле

«Арсенал» — «Уфа»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
29 сентября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Уфу».
Party Market
Где: Кластер «Октава».
28 сентября в «Октаве» пройдет Party Market.
Open-Cup XCO Tula — 2024
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024.
Молодо-зелено
Где: Ремесленный двор «Добродей».
28 сентября в ремесленном дворе «Добродей» состоится Х Областной фестиваль традиционной народной культуры «Молодо-зелено».
Open Air по джампинг фитнесу
Где: Казанская набережная.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
28 сентября на Казанской набережной пройдет первый в Туле Open Air по джампинг фитнесу.
Что будет: открытая площадка, батуты, зажигательная музыка, драйв и энергия.
Свинцовый туман
Где: Градов music bar.
Стоимость: 800 руб.
27 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» отметит свой юбилей легендарная группа «Свинцовый туман»
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
27 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».