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Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле

Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле

А еще кубок Тульской области по велоспорту-маунтинбайку и фестиваль традиционной народной культуры — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Уфа»

Когда: 29 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Уфа»

29 сентября «Арсенал» примет на Центральном стадионе «Уфу».

 

Party Market

Когда: 28 сентября, суббота, 13.00.

Где: Кластер «Октава».

Party Market

28 сентября в «Октаве» пройдет Party Market.

 

Open-Cup XCO Tula — 2024

Когда: 29 сентября, воскресенье, 11.00.

Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

Open-Cup XCO Tula — 2024

29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024.

 

Молодо-зелено

Когда: 28 сентября, суббота, 12.00.

Где: Ремесленный двор «Добродей».

Молодо-зелено

28 сентября в ремесленном дворе «Добродей» состоится Х Областной фестиваль традиционной народной культуры «Молодо-зелено».

 

Open Air по джампинг фитнесу

Когда: 28 сентября, суббота, 15.00.

Где: Казанская набережная.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.

Open Air по джампинг фитнесу

28 сентября на Казанской набережной пройдет первый в Туле Open Air по джампинг фитнесу.

Что будет: открытая площадка, батуты, зажигательная музыка, драйв и энергия.

 

Свинцовый туман

Когда: 27 сентября, пятница, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 800 руб.

Свинцовый туман

27 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» отметит свой юбилей легендарная группа «Свинцовый туман»

 

Любовная отповедь

Когда: 27 сентября, пятница, 19.00.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Любовная отповедь

27 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

 

а что в кино?

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

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сегодня, в 16:15 0
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