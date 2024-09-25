After-party фестиваля «Стерео Квартал»

28 сентября в «Октаве» пройдет after-party нашумевшего фестиваля Стерео Квартал.



Лайн-ап состоит из звезд летних фестивалей:

Twin SCREAM. Дуэт братьев близнецов, с уникальным видением современного Bass и Tech House звучания. Треки Twin Scream неоднократно получали саппорты от David Guetta, Toby Green, Firebeatz, Bingo Players, Byor, Fedde Le Grand, Dannic, Zeskullz и многих других.

Ник Брусковский из Санкт-Петербурга сыграет эксклюзивный DJ-сет. Артист запомнился нам ярким выступлением на Субботе Bubble вместе с оркестром SupColOrc, а на этот раз выступит в новом сольном формате.

Ждем всех на веранде 2 этажа, которую мы специально открываем по такому случаю!

Билеты: 800 руб. (включая приветственный напиток на баре).