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After-party фестиваля «Стерео Квартал»

After-party фестиваля «Стерео Квартал»

28 сентября в «Октаве» пройдет after-party нашумевшего фестиваля Стерео Квартал.

Лайн-ап состоит из звезд летних фестивалей:

  • Twin SCREAM. Дуэт братьев близнецов, с уникальным видением современного Bass и Tech House звучания. Треки Twin Scream неоднократно получали саппорты от David Guetta, Toby Green, Firebeatz, Bingo Players, Byor, Fedde Le Grand, Dannic, Zeskullz и многих других.
  • Ник Брусковский из Санкт-Петербурга сыграет эксклюзивный DJ-сет. Артист запомнился нам ярким выступлением на Субботе Bubble вместе с оркестром SupColOrc, а на этот раз выступит в новом сольном формате.

Ждем всех на веранде 2 этажа, которую мы специально открываем по такому случаю!

Билеты: 800 руб. (включая приветственный напиток на баре).

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 сентября 2024, суббота
18:00
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