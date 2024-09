25 сентября: инновационная мышь и «Ёжик в тумане» оживает на монете

Доброе утро! Настраиваемся на продуктивный день вместе с нами. И не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле солнечно а температура воздуха прогреется до +24 градусов.

Изобретатель с канала Play Conveyor создал уникальную компьютерную мышь. В совей разработке он стремился достичь идеального баланса между эргономикой и эстетикой. Для этого он использовал инновационный подход - сделал слепок своей ладони из пластилина и отсканировал его. Финальный вариант мыши был напечатан на 3D-принтере, чтобы максимально повторить анатомическую форму руки.

Однако это лишь первый шаг в проекте. Изобретатель продолжит работу над дальнейшим улучшением эргономики и поиском наилучшего баланса между комфортом использования и привлекательным дизайном. Его цель - создать действительно "самую удобную" компьютерную мышь, сочетающую в себе высокую функциональность и современный стильный вид.

Linkin Park выпустили песню «Heavy Is The Crown» и клип в стиле игры League of Legends. Эта композиция войдет в новый альбом группы и станет саундтреком ко второму сезону «Аркейн», а также гимном предстоящего турнира по League of Legends.

Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 50-летию культового мультфильма «Ёжик в тумане». Номинал монеты составляет 3 рубля, а тираж ограничен всего 7000 экземплярами, что делает ее настоящим коллекционным раритетом.

На аверсе монеты изображен Государственный герб Российской Федерации, а на реверсе - главный герой мультфильма, ёжик, идущий по тропинке в тумане. Монета выполнена в высоком качестве proof и станет отличным приобретением как для ценителей нумизматики, так и для поклонников легендарного мультфильма.

В этой подборке мы собрали самые забавные и креативные модели сланцев, которые поднимут настроение даже в самый обычный день!

Веселого настроения!