Проверь свое здоровье: каких врачей и как часто должен посещать каждый человек?

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О том, почему нельзя игнорировать медосмотры и периодичности их прохождения, рассказали в клинике «Вирмед».

Заботиться о себе — правильная привычка, которая должна формироваться с детства, тем более что именно в юном возрасте закладывается фундамент здоровья на долгие годы вперед.

Людмила Фатеева, педиатр клиники «Вирмед»:

— Частота профилактических осмотров детей индивидуальна и зависит в первую очередь от возраста пациента. Для каждого возраста Минздрав России определил свой перечень исследований и осмотров. Приказ ведомства обязателен к выполнению во всех медучреждениях. Определенный Минздравом комплекс обследований позволяет выявлять факторы риска и вести профилактику хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков, таких как пороки развития органов и систем, заболеваний эндокринных желез и обмена веществ, заболеваний (изменений) костно-мышечной системы и др. Кроме того, это возможность получить рекомендации, касающиеся здорового образа жизни.

Если говорить о графике осмотров и включенных в него специалистах, то первый профилактический визит в поликлинику должен состояться, когда малышу исполнился 1 месяц. Далее — в 1 и 3 года, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 лет. Ребенок сдает общий анализ крови и мочи, проходит УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, ЭКГ. У малышей до 1 года — УЗИ головного мозга и тазобедренных суставов.

Также в профосмотр, помимо осмотра педиатра, входит консультация невролога, офтальмолога, детского стоматолога и — в определенные возрастные периоды — отоларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда, эндокринолога, акушера-гинеколога или детского уролога, а также психиатра.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В клинике «Вирмед» в рамках профилактических медосмотров график посещения специалистов составляется таким образом, чтобы максимально сэкономить время ребенка и родителей. Когда результаты всех обследований получены, педиатр формирует окончательное заключение о состоянии пациента. Если есть необходимость — дает направление на более углубленное обследование, согласовывая с узкими специалистами возможность сделать это максимально оперативно, иногда в рамках одного дня. Затем врач определяет группу здоровья ребенка, группу для занятий физической нагрузкой, дает необходимые рекомендации в зависимости от выставленных диагнозов.

Педиатр следит и за выполнением национального графика вакцинации. Пациентам же от 18 лет и старше напомнит о нем терапевт. Он же расскажет, как защититься от болезней, вакцинация от которых происходит по желанию пациента.

Наталья Гузнова, терапевт клиники «Вирмед»:

— Кроме национального календаря прививок, существуют вакцины, которые защищают нас от серьезных заболеваний или их осложнений. Например, вакцина от клещевого энцефалита — болезни, передаваемой человеку при укусе клеща, которая отличается тяжёлым течением, часто заканчивается инвалидизацией или смертью.

Вакцина от пневмококковой инфекции защищает от группы бактерий, часто вызывающих заболевания верхних дыхательных путей, отит, бронхит, пневмонию. Особенно актуально для часто болеющих людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Вакцина от герпетической инфекции (герпес 1 и 2-го типа) позволяет в разы снизить частоту рецидивов болезни и защитить от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Следует помнить, что перед любой вакцинацией о ее необходимости, сроках и частоте введения препарата, времени формирования иммунитета необходимо проконсультироваться с врачом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Если говорить о репродуктивной системе организма, то от ее состояния зависит не только физическое ощущение, но и эмоциональное.

Анна Ефремова, гинеколог клиники «Вирмед»:

— Некоторые женщины думают, что ходить к врачу нужно только при наличии определенных признаков различных патологий, но это не так. Если нет жалоб, необходимо посещать гинеколога 2 раза в год. Регулярные осмотры и обследования, согласно статистике, позволяют выявлять до 10% заболеваний абсолютно случайно. Причем такие патологии хорошо поддаются лечению исключительно на ранних стадиях.

Первый прием проводится, когда девочке исполняется 14 лет. Затем его планируют с регулярностью раз в год.

С 45–50 лет к врачу обращаются раз в 6 месяцев. Это обусловлено изменением гормонального фона. Гинекологу очень важно наблюдать за пациенткой, чтобы не допустить возникновения патологических состояний.

С 21 года до 65 лет обязательной является сдача мазка для цитологического исследования. Обычно процедуру проводят раз в год. При необходимости (выявлении факторов риска онкологических заболеваний) ее назначают чаще.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Людмила Данилова, уролог клиники «Вирмед»:

— Частота посещений уролога может быть определена индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия факторов риска. Мужчинам при достижении 40-летнего возраста рекомендовано посещать уролога ежегодно для профилактического осмотра. Во время посещения врач изучает анамнез, проводит осмотр и обследование предстательной железы, если есть необходимость, то назначает дообследование. Это позволяет оценить состояние мочеполовой системы и выявить возможные проблемы, такие как аденома простаты или инфекции мочевыводящих путей, мочекаменную болезнь.

На осмотр каждого пациента отводится не менее 30 минут — этого времени достаточно, чтобы в полной мере провести сбор анамнеза и определить объём лабораторных и инструментальных обследований в зависимости от индивидуальных особенностей и факторов риска развития той или иной патологии у каждого пациента.

Регулярные осмотры позволяют выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать развитие серьёзных заболеваний, включая рак предстательной железы. При выявлении подозрения на сопутствующую патологию пациент направляется к смежному специалисту в кратчайшие сроки.

Медицинский центр «Вирмед»

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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