  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Проверь свое здоровье: каких врачей и как часто должен посещать каждый человек? - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Проверь свое здоровье: каких врачей и как часто должен посещать каждый человек?
erid: F7NfYUJCUneP2VuatkKD

Проверь свое здоровье: каких врачей и как часто должен посещать каждый человек?

О том, почему нельзя игнорировать медосмотры и периодичности их прохождения, рассказали в клинике «Вирмед».

Заботиться о себе — правильная привычка, которая должна формироваться с детства, тем более что именно в юном возрасте закладывается фундамент здоровья на долгие годы вперед.

_ZYB7094.JPGЛюдмила Фатеева, педиатр клиники «Вирмед»:

— Частота профилактических осмотров детей индивидуальна и зависит в первую очередь от возраста пациента. Для каждого возраста Минздрав России определил свой перечень исследований и осмотров. Приказ ведомства обязателен к выполнению во всех медучреждениях. Определенный Минздравом комплекс обследований позволяет выявлять факторы риска и вести профилактику хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков, таких как пороки развития органов и систем, заболеваний эндокринных желез и обмена веществ, заболеваний (изменений) костно-мышечной системы и др. Кроме того, это возможность получить рекомендации, касающиеся здорового образа жизни.

Если говорить о графике осмотров и включенных в него специалистах, то первый профилактический визит в поликлинику должен состояться, когда малышу исполнился 1 месяц. Далее — в 1 и 3 года, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17 лет. Ребенок сдает общий анализ крови и мочи, проходит УЗИ органов брюшной полости, почек, сердца, ЭКГ. У малышей до 1 года — УЗИ головного мозга и тазобедренных суставов.

Также в профосмотр, помимо осмотра педиатра, входит консультация невролога, офтальмолога, детского стоматолога и — в определенные возрастные периоды — отоларинголога, хирурга, травматолога-ортопеда, эндокринолога, акушера-гинеколога или детского уролога, а также психиатра.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

В клинике «Вирмед» в рамках профилактических медосмотров график посещения специалистов составляется таким образом, чтобы максимально сэкономить время ребенка и родителей. Когда результаты всех обследований получены, педиатр формирует окончательное заключение о состоянии пациента. Если есть необходимость — дает направление на более углубленное обследование, согласовывая с узкими специалистами возможность сделать это максимально оперативно, иногда в рамках одного дня. Затем врач определяет группу здоровья ребенка, группу для занятий физической нагрузкой, дает необходимые рекомендации в зависимости от выставленных диагнозов.

Педиатр следит и за выполнением национального графика вакцинации. Пациентам же от 18 лет и старше напомнит о нем терапевт. Он же расскажет, как защититься от болезней, вакцинация от которых происходит по желанию пациента.

photo_2024-09-24_10-19-13.jpgНаталья Гузнова, терапевт клиники «Вирмед»:

— Кроме национального календаря прививок, существуют вакцины, которые защищают нас от серьезных заболеваний или их осложнений. Например, вакцина от клещевого энцефалита — болезни, передаваемой человеку при укусе клеща, которая отличается тяжёлым течением, часто заканчивается инвалидизацией или смертью.

Вакцина от пневмококковой инфекции защищает от группы бактерий, часто вызывающих заболевания верхних дыхательных путей, отит, бронхит, пневмонию. Особенно актуально для часто болеющих людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями.

Вакцина от герпетической инфекции (герпес 1 и 2-го типа) позволяет в разы снизить частоту рецидивов болезни и защитить от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Следует помнить, что перед любой вакцинацией о ее необходимости, сроках и частоте введения препарата, времени формирования иммунитета необходимо проконсультироваться с врачом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

_ZYB7080.JPG

Если говорить о репродуктивной системе организма, то от ее состояния зависит не только физическое ощущение, но и эмоциональное. 

_ZYB7110.JPGАнна Ефремова, гинеколог клиники «Вирмед»:

— Некоторые женщины думают, что ходить к врачу нужно только при наличии определенных признаков различных патологий, но это не так. Если нет жалоб, необходимо посещать гинеколога 2 раза в год. Регулярные осмотры и обследования, согласно статистике, позволяют выявлять до 10% заболеваний абсолютно случайно. Причем такие патологии хорошо поддаются лечению исключительно на ранних стадиях.

Первый прием проводится, когда девочке исполняется 14 лет. Затем его планируют с регулярностью раз в год.

С 45–50 лет к врачу обращаются раз в 6 месяцев. Это обусловлено изменением гормонального фона. Гинекологу очень важно наблюдать за пациенткой, чтобы не допустить возникновения патологических состояний.

С 21 года до 65 лет обязательной является сдача мазка для цитологического исследования. Обычно процедуру проводят раз в год. При необходимости (выявлении факторов риска онкологических заболеваний) ее назначают чаще.

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

photo_2024-09-24_10-19-42.jpgЛюдмила Данилова, уролог клиники «Вирмед»:

— Частота посещений уролога может быть определена индивидуально в зависимости от возраста, состояния здоровья и наличия факторов риска. Мужчинам при достижении 40-летнего возраста рекомендовано посещать уролога ежегодно для профилактического осмотра. Во время посещения врач изучает анамнез, проводит осмотр и обследование предстательной железы, если есть необходимость, то назначает дообследование. Это позволяет оценить состояние мочеполовой системы и выявить возможные проблемы, такие как аденома простаты или инфекции мочевыводящих путей, мочекаменную болезнь.

На осмотр каждого пациента отводится не менее 30 минут — этого времени достаточно, чтобы в полной мере провести сбор анамнеза и определить объём лабораторных и инструментальных обследований в зависимости от индивидуальных особенностей и факторов риска развития той или иной патологии у каждого пациента.

Регулярные осмотры позволяют выявлять проблемы на ранних стадиях и предотвращать развитие серьёзных заболеваний, включая рак предстательной железы. При выявлении подозрения на сопутствующую патологию пациент направляется к смежному специалисту в кратчайшие сроки.

_ZYB7027.JPG

Медицинский центр «Вирмед»
Тула, ул. Болдина, 98
8 (4872) 700−888, 8 (4872) 56-32-22

virmedtula.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Реклама. ООО «Поликлиника ВИРМЕД».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 15:14
Другие статьи по темам
Событие
Вирмедмедосмотр
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле
Матч «Арсенала», Party Market в «Октаве» и Open Air по джампинг фитнесу: выходные в Туле
Истории волонтеров: почему они помогают чужим людям и ничего не просят взамен
Истории волонтеров: почему они помогают чужим людям и ничего не просят взамен
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.