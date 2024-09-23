Почему IT-навыки станут ключом к успеху ребенка в 2025 году?

erid: F7NfYUJCUneLuWt1ztgn

Сегодняшние школьники будут создавать инновации, которые изменят нашу жизнь, ведь они — будущие инженеры, программисты, дизайнеры и разработчики.

Сегодня благополучие страны напрямую связано с уровнем развития технологий. А ведущая роль в этой области принадлежит IT, роботизации и искусственному интеллекту.

Всё это не просто модные термины, а важнейшие составляющие будущего, в котором наши дети будут жить и работать.

Сегодняшние школьники — это завтрашние инженеры, программисты, дизайнеры и разработчики. Именно они будут создавать инновации, которые изменят нашу жизнь.

И уже сейчас перед родителями стоит задача подготовить детей к этому миру, обучая их ключевым навыкам.

Почему IT-образование так важно?

Об этом мы спросили у директора Компьютерной Академии РУБИКОН Светланы Савиной.

Светлана Савина — Современное IT-образование охватывает множество направлений — от программирования до робототехники и дизайна. Это не просто теоретические знания, а умение решать реальные задачи, создавать IT-проекты. Когда ребёнок учится программировать, он развивает логическое мышление, учится структурировать информацию и работать над задачами, которые требуют пошагового выполнения. Это навыки, которые будут полезны не только в IT, но и в любой другой профессии. IT-образование даёт ребёнку возможность выбрать для себя будущее, в котором он будет востребован и обеспечен.

Как и где в Туле подготовить ребёнка к будущему?

Образование в сфере IT — это не просто про программирование или дизайн. Это всестороннее развитие, включающее в себя изучение различных направлений, которые связаны между собой, а также со школьными предметами: программирование связано с логикой, креативное мышление — с дизайном, а робототехника — с конструированием и программированием.

Важно не просто научить ребёнка писать код или делать сайты, но и развить в нём способность ориентироваться в мире IT, общаться в этой сфере, мыслить и творить, в чем мы пока выигрываем у искусственного интеллекта.

В Компьютерной Академии РУБИКОН выстроена образовательная траектория, продвигаться по которой ребенок может начать с любого возраста, начиная с 5 лет и заканчивая 16-17 годами.

Здесь каждый ребенок может попробовать сделать проекты из совершенно разных направлений и в итоге найдёт своё призвание, будь то 3D-моделирование, робототехника, программирование или веб-дизайн.

Преподаватели Академии — программисты, дизайнеры, инженеры с опытом работы в IT-индустрии, которые помогут вашему ребёнку не только освоить технические навыки, но и станут наставниками, помогут почувствовать уверенность в своих силах.

развитие нельзя пропустить

Нельзя не сказать о важности навыков софт-скилс — так называемых «гибких» навыках, которые играют ключевую роль в формировании успешной личности.

В современном мире недостаточно просто обладать техническими знаниями. Умение эффективно общаться, работать в команде, принимать решения и управлять своим временем становится не менее важным.

В Компьютерной Академии РУБИКОН уделяется особое внимание развитию этих навыков. Во время обучения дети не только осваивают IT-технологии, но и учатся презентовать свои проекты, выступать перед аудиторией, работать над совместными задачами, что помогает им уверенно чувствовать себя в любом коллективе и достигать своих целей в будущем.

Наши студенты активно участвуют и побеждают в различных престижных соревнованиях и олимпиадах, таких как TulaHack (хакатон ТулГУ для взрослых программистов), «Вездекод» от соцсети «ВКонтакте», олимпиада «Траектория будущего», а также в соревнованиях по робототехнике, которые проходят в Санкт-Петербурге, Сочи и других городах России.

Компьютерная Академия РУБИКОН — одна из самых титулованных IT-академий Тулы.

Студенты Академии — многократные победители соревнований по программированию, робототехнике и дизайну различных масштабов. Часть наград можно найти на сайте в разделе «Участники олимпиад».

Эти мероприятия — отличная возможность проверить свои знания и навыки в реальных условиях, соревнуясь с лучшими молодыми IT-специалистами страны.

преимущества участия в хакатонах и олимпиадах

Реальный опыт — участники решают практические задачи, сталкиваются с реальными вызовами и учатся работать в сжатые сроки.

— участники решают практические задачи, сталкиваются с реальными вызовами и учатся работать в сжатые сроки. Развитие софт-скилс — в ходе соревнований развиваются навыки командной работы, стрессоустойчивость и креативное мышление.

— в ходе соревнований развиваются навыки командной работы, стрессоустойчивость и креативное мышление. Нетворкинг — возможность познакомиться с единомышленниками и потенциальными работодателями.

— возможность познакомиться с единомышленниками и потенциальными работодателями. Признание и награды — победы в таких конкурсах усиливают портфолио и повышают шансы на поступление в вузы и успешную карьеру.

Приглашаем ребят на бесплатный мастер-класс!

Хотите, чтобы ваш ребёнок попробовал себя в мире IT и узнал, интересна ли ему эта сфера? Мастер-класс «Создание компьютерной игры» — это отличная возможность для вашего ребенка познакомиться в формате игры с айти-сферой.

Почему туляки выбирают iT-образование?

Ценность IT-образования заключается в том, что оно открывает перед детьми огромные перспективы.

Ребёнок, который умеет программировать, моделировать или работать с данными, имеет огромное преимущество в мире, где технологии занимают ключевую роль.

Академия РУБИКОН обладает государственной лицензией, что подтверждает высокий уровень образования.

Академия также предлагает возможность оплаты обучения средствами материнского капитала, что делает IT-образование доступным для большего числа семей.

Что говорят юные айтишники об Академии РУБИКОН?

Дети и родители говорят, что обучение в Академии РУБИКОН помогает не только освоить IT-навыки, но и найти свое любимое направление, или по другому — призвание.

Вова Виклюк, выпускник Детской Компьютерной Академии, который уже поступил на профильную программу по 3D-моделированию:

— В Академии мы изучали много направлений: программирование, дизайн, робототехнику, 3D-дизайн. На общем курсе я изучал и пробовал заниматься программированием и робототехникой, но больше всего мне понравилось 3D-моделирование.

Особенно запомнилась работа над прилавком, где мы создавали декор, эффекты свечения и прозрачности. Это направление кажется мне очень перспективным — от создания мебели до медицинских протезов.

Поэтому я выбрал 3D-моделирование как самое перспективное направление. Приходите учиться, тут очень круто!

Кирилл Бруцев, выпускник Детской Компьютерной Академии, который уже поступил на профиль по программированию:

— Я завершил курс Senior. Я выбрал программирование, потому что мне нравится разбираться в коде и решать задачи.

Раньше моим любимым языком был Python, но теперь благодаря занятиям в Академии мне больше нравится C#. Мы с другом даже сделали работающий калькулятор на этом языке!

За время обучения мы изучили Python, C# и немного C++. В будущем хочу создавать свои 3D-игры, и программирование точно пригодится!

Ростислав Подшибякин, выпускник Детской Компьютерной Академии, который уже поступил на профиль по робототехнике:

— Я выпускник Академии РУБИКОН. Мы изучали дизайн, программирование и 3D-дизайн, но больше всего меня увлекла робототехника.

Мне нравится собирать и программировать роботов, и я планирую сначала углубиться в робототехнику, а потом перейти на профиль программирования.

Моя цель — создавать роботов, программировать их и разрабатывать сайты. В Академии я нашёл новых друзей и уверен, что мы станем хорошими партнёрами в будущем!

Обучение IT — это инвестиция в будущее вашего ребёнка. Не упустите шанс дать ему лучшее образование, которое откроет перед ним все двери. Пусть он будет готов к любым вызовам и уверенно идёт к своим целям.

Идет осенний набор в Академию Рубикон!

Сейчас проходит осенний набор в группы, и у вас есть уникальная возможность записать ребёнка в учебные классы, расположенные по адресам:

ул. Епифанская, 54 (ост. «Площадка», около ТРЦ «РИО»);

пр. Ленина, 136 (ЖК «Зеленстрой»);

ул. Восточная, 13 (мкр-н Левобережный).

Запишите ребенка на бесплатный мастер-класс, чтобы он мог сделать первый шаг к будущей профессии.

Для записи звоните +7 (4872) 711-711, и наши менеджеры с радостью ответят на все вопросы.